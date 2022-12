Un collectionneur de plus de 1500 radios-cassettes

« Le développement des technologies a fait oublier les anciens radios-cassettes. Comme je suis né dans les années 1970 où mes années d’études universitaires étaient reliées à ces machines, j'ai souhaité retrouver mes souvenirs. Dans ma collection, je recherche surtout les anciennes machines utilisées à Hanoï autrefois".

Dans son bureau de 20 m² situé dans la rue Co Linh (Hanoï), Thuy nettoie ses radios-cassettes qu’il a passé cinq années à collectionner tout en discutant avec nous. Il nous a confié avec joie l’histoire de ces machines qu'adoraient autrefois les Vietnamiens.

Thuy est fier de sa collection d’environ 1.500 radios-cassettes

Une partie de la collection dont plusieurs pièces restent intactes

Thuy prend soin de ses anciens radios-cassettes

Plusieurs radios-cassettes ont plus de 50 ans

La quasi-totalité de ses radios-cassettes fonctionnent bien

Il les entrepose de façon logique

Thuy conçoit lui-même les étiquettes de décoration pour ses machines

Une étiquette conçue par Thuy lui-même

Outre les radios-cassettes achetés au Vietnam, il en trouve aussi via les pages web étrangères

Thuy prend note soigneusement de l’historique de l’achat de chacune de ses pièces

Thuy a créé le club des amoureux de radios-cassettes pour que les membres puissent partager le plaisir de collectionner ces machines désuètes

Parmi ses radios-cassettes préférés, on peut citer par le modèle Sharp 777, surnommé « Roi des radios-cassettes », apporté au Vietnam par des travailleurs vietnamiens d’Allemagne et des marins vietnamiens à paris l’étranger, le Sharp 939, un modèle apprécié pour sa grande capacité qui était souvent utilisé pour les réunions et mariages, ou encore le modèle QT88.

Comme il est peintre, en constatant que les anciennes machines avaient perdu leurs étiquettes, il s’est renseigné puis a commencé à en reconstituer plus de 1.000, pour lui et d'autres collectionneurs passionnés.

Il conserve ses radios-cassettes dans des pièces climatisées et en prête aussi à des cafés pour décorer leur espace.

Thuy a créé un club des amoureux de radio-cassettes totalisant environ 9500 personnes, qui a organisé des expositions pour présenter ce patrimoine au grand public et échanger des machines./.