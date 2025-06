À Hanoï, le riz gluant de Phu Thuong rayonne lors d’un festival haut en couleur

Dans l’après-midi du 8e jour du 1er mois lunaire de l’Année du Serpent (2025), à la maison communale de Phu Gia, dans le quartier de Phu Thuong, district de Tây Hô à Hanoï, s’est déroulé le 8e festival du “xôi” (riz gluant cuit à la vapeur) de Phu Thuong, un événement animé qui a attiré de nombreux habitants et touristes. Ce festival n’est pas seulement une occasion d’honorer un métier traditionnel de préparation du riz gluant, mais aussi de promouvoir Phu Thuong comme une destination culturelle et culinaire unique dans la capitale.

Dès l’après-midi, des milliers de personnes se sont rassemblées autour de la maison communale de Phu Gia, impatientes de découvrir ce festival culinaire exceptionnel. Par un temps frais de début de printemps, l’arôme chaud du “xôi” et les couleurs vives du festival ont créé une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Le jury du concours de cuisine du “xôi” évalue les candidatures.

La cérémonie a débuté par un rituel d’offrande à la maison communale, durant lequel les habitants de Phu Thuong ont exprimé leur gratitude envers leurs ancêtres, priant pour une année paisible et des récoltes abondantes. La partie la plus attendue du festival a été le concours de cuisine de “xôi”, où les femmes du quartier ont rivalisé d’ingéniosité et de créativité, que ce soit dans le choix des ingrédients, la cuisson à la vapeur ou la décoration de leur “xôi”.

Outre les variétés traditionnelles comme le “xôi vò” (riz gluant cuit avec de la purée de dolique vert), le “xôi gấc” (riz gluant rouge à la momordique) ou le “xôi cốm” (jeunes grains de riz gluant torréfiés et cuits à la vapeur), cette année, de nouvelles recettes ont été proposées, offrant une expérience culinaire innovante. Le festival a également mis en valeur des spécialités locales telles que le “bánh chưng”, le “bánh dày” et le “chè lam” (gâteau gluant cuit à feu doux dans du vesou et aromatisé au gingembre). Des stands de “xôi” fumant parsemaient la place, où vendeurs et artisans partageaient leurs secrets pour réaliser un “xôi” parfumé, créant un espace convivial.

Les femmes de Phu Thuong fabriquent de grands plateaux de riz gluant à exposer lors du festival.

Depuis des siècles, l’artisanat du riz gluant de Phu Thuong est profondément lié à la vie quotidienne des habitants. Grâce à des recettes familiales et à des ingrédients de haute qualité, le “xôi” de Phu Thuong est célèbre pour son parfum délicat et sa saveur unique. Il est présent lors de toutes les occasions importantes comme les mariages, le Têt et autres fêtes. Aujourd’hui, de jeunes artisans perpétuent cette tradition en conservant les méthodes ancestrales tout en innovant avec de nouvelles saveurs, renforçant la renommée du “xôi” de Phu Thuong dans la cuisine hanoïenne. L’artisanat du riz gluant de Phu Thuong a été reconnu en 2024 comme patrimoine culturel immatériel national, affirmant la valeur durable de ce métier traditionnel.

Le 8e festival du “xôi” de Phu Thuong a eu lieu à l’occasion de la fête traditionnelle du village.

Au-delà de la dégustation et de la présentation d'un art culinaire, le 8e Festival du "xôi" de Phu Thuong a offert aux visiteurs une immersion dans la richesse culturelle de Hanoï. L'atmosphère entraînante, la palette de couleurs variée et le chaleureux esprit de communauté ont gravé cet événement dans la mémoire des participants./.

Texte et Photos: Viêt Cuong/VI - Traduction: Hà Vu