Résolution en actions : la communauté vietnamienne en France place sa confiance dans l’avenir du pays

À l’issue du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la communauté vietnamienne en France exprime sa confiance et ses attentes pour le processus de développement du pays, marquée par un esprit de réforme, d’innovation et une forte ambition de croissance dans un contexte de concurrence mondiale accrue.

Le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ne constitue pas seulement un événement politique d’une importance particulière pour le processus de développement du pays, mais exerce également un large rayonnement au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger. Depuis Paris, de nombreux intellectuels et représentants de la diaspora ont exprimé leur confiance, leurs attentes et leur détermination à accompagner la Patrie dans la « nouvelle ère du progrès national ».

Le professeur associé et docteur Pham Quoc Nghi (droite) pose pour une photo avec le professeur agrégé Tran Hai Duc, de l'Université des sciences de Hanoï. Photo : VNA

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, le professeur associé et docteur Pham Quoc Nghi, enseignant-chercheur en sciences des matériaux à l’Université Paris-Saclay, a affirmé que le 14ᵉ Congrès marquait une étape particulière, ouvrant une nouvelle phase de développement caractérisée par un esprit de percée affirmé. Selon lui, la fixation par le Parti communiste du Vietnam de l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir traduit une très forte détermination politique et reflète l’aspiration à permettre au Vietnam de réaliser un bond en avant décisif, sans se laisser distancer dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense.

Du point de vue d’un scientifique, Pham Quoc Nghi a souligné que les orientations mises en avant par le secrétaire général To Lam – Solidarité, Démocratie, Discipline, Percée et Développement – constituaient une base essentielle pour lever les goulets d’étranglement institutionnels, mobiliser les ressources et libérer la créativité de l’ensemble de la société, y compris celle des intellectuels vietnamiens de l’étranger.

Il a estimé que les objectifs à l’horizon 2030 et la vision à 2045 définis par le 14ᵉ Congrès avaient suscité un climat d’optimisme manifeste au sein de la communauté vietnamienne en France, notamment grâce au rôle moteur accordé aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

Parallèlement, il a salué l’accent mis sur le développement culturel et la préservation de l’identité nationale, estimant que cette orientation rassurait la diaspora quant à un développement rapide mais durable, moderne sans perte des racines.