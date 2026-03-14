Élections législatives : un enjeu crucial pour le développement du Vietnam

La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Al Khalidi. Photo: VNA

Les prochaines élections des députés à la 16e Assemblée nationale (AN) et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 devraient jouer un rôle important dans le maintien des impressionnants acquis du Vietnam en matière de développement socio-économique, tout en définissant de nouveaux moteurs de croissance pour la prochaine étape de son développement, a déclaré la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Al Khalidi.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information avant le scrutin du 15 mars, Mme Khalidi a indiqué que ces élections interviennent alors que le Vietnam entre dans la phase finale de la réalisation de sa Stratégie de développement socio-économique (2021-2030), de son Agenda de développement durable à l'horizon 2030 et de son ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030. La prochaine phase des Programmes cibles nationaux devrait renforcer davantage cette dynamique de réforme et de croissance, a-t-elle déclaré.

Elle a observé qu'une croissance élevée et durable exigera des améliorations significatives de la productivité du travail, de la qualité des ressources humaines et des infrastructures numériques et physiques modernes, en particulier dans un contexte mondial de plus en plus instable. Les priorités clés seront axées sur le développement d'un capital humain de haute qualité ; la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation ; le renforcement du développement du secteur privé ; et la modernisation des infrastructures stratégiques, notamment les systèmes numériques, de transport et de logistique.

La modernisation des industries et l'accélération de la transformation numérique seront également essentielles pour maintenir la dynamique de développement du Vietnam, a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que les récentes résolutions fondamentales du Bureau Politique, telles que les résolutions n° 57-NQ/TW et n° 68-NQ/TW, définissent une orientation ambitieuse pour une croissance axée sur l'innovation. La nouvelle Assemblée nationale jouera un rôle central dans la traduction de ces priorités en une législation, des cadres de financement et un contrôle efficaces.

En établissant un environnement juridique et réglementaire favorable et en alignant les investissements publics sur les priorités d'innovation, l'Assemblée nationale peut contribuer à libérer tout le dynamisme du secteur privé du pays, essentiel à la création d'emplois, aux gains de productivité, à la transition écologique et à la compétitivité mondiale, a-t-elle déclaré.

L'Assemblée nationale devrait également examiner plusieurs initiatives législatives importantes, notamment la Loi sur le mariage et la famille, la Loi sur l'adoption, la révision du Code civil et du Code pénal, ainsi que la Loi sur les accords internationaux, a déclaré Mme Khalidi. Elle a souligné que ces réformes auront des répercussions considérables sur le développement et la vie quotidienne des citoyens, renforçant ainsi l'importance d'un programme législatif solide, réactif et tourné vers l'avenir.

À Truong Sa, des électeurs suivent les informations sur les élections législatives. Photo : VNA

Elle a insisté sur le fait que la qualité du processus législatif demeure essentielle, notant que garantir une élaboration des politiques participative, transparente et inclusive, avec de larges consultations citoyennes et des garanties appropriées, notamment en matière de protection des données, renforcera la confiance du public et l'efficacité des politiques.

Selon elle, la diversité renforce également l'élaboration des politiques. De manière encourageante, la liste actuelle des candidats comprend le plus grand nombre de femmes à ce jour et, pour la première fois, un candidat en situation de handicap, témoignant d'une dynamique croissante vers une Assemblée nationale plus diversifiée et représentative.

Une ambiance festive, parsemée de drapeaux et de fleurs, règne au bureau de vote n° 22 du quartier de Hoan Kiem (Hanoï) à l’approche des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des représentants aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Il est tout aussi important de veiller à ce que les politiques de développement restent inclusives et centrées sur les personnes, a dit Mme Khalidi. Elle a souligné qu'en renforçant les politiques sociales et en promouvant l'égalité des chances pour les femmes, les minorités ethniques, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables, la législation peut contribuer à garantir que les progrès du développement du Vietnam profitent à tous les citoyens et que personne ne soit laissé pour compte.

La représentante du PNUD a également mis en lumière le rôle de l'Agenda législatif dans l'accompagnement du Vietnam vers un développement résilient face au changement climatique et respectueux de l'environnement. Elle a indiqué que des cadres juridiques plus solides peuvent traduire les engagements nationaux en matière d'action climatique, de protection de la biodiversité et de croissance verte en politiques concrètes orientant les investissements et leur mise en œuvre.

Ces mesures pourraient inclure le développement des énergies renouvelables, la promotion de solutions d'économie circulaire, le renforcement de la résilience climatique dans l'agriculture et les infrastructures, la protection des écosystèmes tels que les forêts et les mangroves, et la lutte contre les défis environnementaux comme la pollution atmosphérique, qui affecte de plus en plus la santé publique et la qualité de vie urbaine, a-t-elle précisé.

En intégrant ces priorités à sa législation, le Vietnam pourra mieux aligner son développement socio-économique sur son objectif à long terme de neutralité carbone d'ici 2050, tout en préservant les moyens de subsistance, la santé publique et la stabilité économique, a-t-elle poursuivi.

Mme Khalidi a conclu qu'à l'aube de cette nouvelle législature, le PNUD reste déterminé à accompagner le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple vietnamiens dans la promotion d'un développement inclusif et durable. -VNA/VI