Cadeau de la famille du feu général Vo Nguyên Giap offert à l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki

La délégation de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud lui a remis un présent commémoratif significatif de la part de la famille du défunt général Vo Nguyen Giap : une peinture en céramique représentant la rencontre cordiale entre l'ancien président et le général Vo Nguyen Giap à sa résidence privée à Hanoï, lors de la visite officielle du président au Vietnam en mai 2007.

Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, conduite par l'ambassadeur Hoang Sy Cuong, a rendu visite le 8 avril 2026, à Johannesburg, à l'ancien président de la République d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki;

L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a reçu ce présent commémoratif : une peinture en céramique représentant sa rencontre cordiale avec le général Vo Nguyen Giap à sa résidence privée de Hanoï, lors de la visite officielle du président au Vietnam en mai 2007. Photo : Hong Minh - Correspondant de la VNA en Afrique du Sud.

La délégation lui a remis un présent commémoratif significatif de la part de la famille du défunt général Vo Nguyen Giap : une peinture en céramique représentant la rencontre cordiale entre l'ancien président et le général Vo Nguyen Giap à sa résidence privée à Hanoï, lors de la visite officielle du président au Vietnam en mai 2007.

L'ambassadeur Hoang Sy Cuong a remis de ses mains à l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki le livre bilingue vietnamien-anglais intitulé « Vo Nguyen Giap - Le général du Peuple », un cadeau du fils du général, M. Vo Hong Nam. Photo : Hong Minh - Correspondant de la VNA en Afrique du Sud

Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, conduite par l'ambassadeur Hoang Sy Cuong, a rencontré l'ancien président de la République d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, et s'est entretenue cordialement avec lui et des responsables de la Fondation Thabo Mbeki. Photo : Hong Minh - Correspondant de la VNA en Afrique du Sud