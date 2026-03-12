Le 14e Congrès national du Parti ouvre une nouvelle ère pour le Vietnam

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ouvre une nouvelle ère dans le processus de Renouveau et de développement du Vietnam, selon le professeur Mi Liang, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est à l’Université des études étrangères de Chine à Pékin.

Le professeur Mi Liang, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est à l’Université des études étrangères de Chine. Photo: VNA



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Mi Liang a salué le rôle et les contributions du secrétaire général du PCV, To Lam, soulignant que sa réélection à la tête du Parti témoignait d’un large consensus et d’une forte unité au sein du Parti.



Selon l’expert chinois, le 14e Congrès national du PCV a examiné les questions théoriques et pratiques après 40 ans du processus de Doi Moi (Renouveau), lancé lors de son 6e Congrès national en 1986.



Malgré de de profondes mutations dans le monde, le Vietnam est resté fidèle à sa voie de réformes, améliorant progressivement ses systèmes politique et économique et réalisant des progrès notables en matière de développement, a affirmé le professeur.

Les délégués lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

L’expert chinois a souligné que tirer les leçons de quatre décennies d'expérience avec l'oeuvre de Renouveau est essentiel pour affiner le modèle de développement du Vietnam dans les années à venir. Il a également suggéré que le Vietnam poursuive le renforcement de la lutte contre la corruption et la prévention des pratiques abusives et de la dégradation morale des fonctionnaires afin de garantir la pérennité du processus de réforme.

La docteure Nguyen Thi Khanh, chercheuse postdoctorale à l'Université chinoise de Hong Kong, répond à une interview de l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA



Concernant le modèle d'administration locale à deux niveaux et la politique de rationalisation de l'appareil administratif, le professeur chinois les a décrits comme des réformes importantes visant à améliorer la gouvernance de l'État, à simplifier les procédures administratives et à consolider les fondements politiques du développement à long terme du Vietnam. -VNA/VI