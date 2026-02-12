Le Vietnam compte parmi les partenaires les plus solides de la Norvège

Le ministre norvégien du Développement international Åsmund Aukrust au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Le Vietnam est l’un des partenaires les plus solides de la Norvège au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré le ministre norvégien du Développement international Åsmund Aukrust à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.



Le ministre Åsmund Aukrust a déclaré entrevoir de nombreuses possibilités de renforcement des relations entre la Norvège et le Vietnam, fondées sur des valeurs partagées telles que la confiance et le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.



Il a indiqué que les deux pays collaborent étroitement pour relever les défis climatiques et coopèrent dans des domaines d’intérêt commun, notamment l’énergie, la pêche et la gouvernance des océans. Ces points communs offrent un vaste champ d’action pour le développement du partenariat bilatéral.



Concernant le rôle du Vietnam dans les activités économiques et d’investissement de la Norvège en Asie du Sud-Est, il a affirmé que la Norvège est fière d’être partenaire de l’ASEAN depuis de nombreuses années, le Vietnam figurant parmi ses partenaires les plus importants dans la région.



Il a constaté que les entreprises norvégiennes manifestent un intérêt croissant pour l’investissement au Vietnam, notant que nombre d’entre elles y opèrent déjà avec succès. Lors de sa visite, il a rencontré plusieurs entreprises norvégiennes actives au Vietnam, qui se sont toutes déclarées satisfaites de leurs activités et ont souligné l’importance de leurs investissements et leur contribution positive à l’économie vietnamienne. Il a ajouté que ces expériences confortent la Norvège dans l’idée que le Vietnam est une destination particulièrement attractive en Asie du Sud-Est.

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, recoit le ministre norvégien du Développement international Åsmund Aukrust à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam. Photo: VNA



Concernant le changement climatique et la protection de l’environnement, domaines dans lesquels la Norvège est largement reconnue comme pionnière, le ministre Åsmund Aukrust a souligné le rôle important du Fonds norvégien d’investissement pour les pays en développement (Norfund), principal instrument d’investissement du gouvernement.



Il a indiqué que la Norvège et le Vietnam coopéraient déjà dans divers domaines et pouvaient renforcer leur collaboration en matière de protection des forêts, de conservation des océans et d’investissements liés au climat. Il a précisé que Norfund investissait actuellement au Vietnam, offrant ainsi d’importantes opportunités d’approfondir la coopération en matière d’action climatique et de transition énergétique.



Pour la prochaine décennie, le ministre norvégien a déclaré que les deux pays s’étaient engagés à mettre en œuvre un programme bilatéral de partenariat stratégique vert. Il a décrit ce cadre comme ambitieux et tourné vers l’avenir, axé sur des priorités communes telles que l’investissement climatique et la transition énergétique. Il a également souligné le vif intérêt du Vietnam pour l’économie circulaire, la considérant comme un axe prioritaire de coopération accrue dans les années à venir.



Commentant le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, il s’est félicité des informations communiquées sur ses résultats et a particulièrement apprécié l’importance accordée au droit international et à la Charte des Nations Unies dans la politique étrangère du Vietnam, une approche qu’il a jugée très proche de celle de la Norvège.



Le ministre Åsmund Aukrust a également souligné l’importance accordée à l’économie circulaire lors des discussions du congrès et dans le plan quinquennal de développement du Vietnam, y voyant une voie prometteuse pour une collaboration bilatérale renforcée.



Concernant la transition écologique, il a déclaré que le Vietnam envoyait un signal fort et positif quant à son ambition de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, ce qui, selon lui, rendra le pays de plus en plus attractif pour les investisseurs internationaux, notamment norvégiens. Il s’est dit satisfait du rôle proactif et constructif joué par le Vietnam dans la promotion de cette transition.



Partageant l’expérience norvégienne en matière de transition énergétique et d’objectifs de neutralité carbone, le ministre Åsmund Aukrust a insisté sur l’importance d’intégrer ces objectifs dans des systèmes institutionnels solides et un cadre politique clair. Il a affirmé la volonté de la Norvège de partager ses expériences et de faciliter les échanges avec les experts compétents afin d’aider le Vietnam à atteindre ses objectifs à long terme.



Du point de vue des politiques publiques, il a souligné que la transparence et la prévisibilité sont essentielles pour créer un environnement favorable aux investissements à long terme dans la transition énergétique.



Ce que nous avons surtout appris du modèle norvégien, c’est la confiance mutuelle entre le gouvernement, l’industrie, les travailleurs, la société civile et les investisseurs, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une coopération étroite, d’une réglementation claire et de politiques stables et cohérentes pour garantir un progrès durable.