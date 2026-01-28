Des chercheurs internationaux saluent la vision stratégique du Vietnam

Des chercheurs étrangers s’accordent à dire que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a non seulement fait le bilan de près de quatre décennies de renouveau (Dôi moi), mais a également marqué un tournant significatif dans la stratégie de développement du Vietnam.

Le 14e Congrès national du PCV a suscité un vif intérêt auprès des chercheurs internationaux, qui le considèrent comme une étape marquante, inaugurant une nouvelle ère dans la conception du développement vietnamien.

Ce développement s’oriente désormais vers la durabilité, une approche centrée sur le peuple, une intégration internationale plus poussée et la mise en œuvre effective d’avancées stratégiques grâce à un système cohérent de résolutions.

En passant en revue près de quatre décennies de renouveau (Dôi moi), les experts estiment que le Vietnam se distingue comme un modèle de réussite en matière de développement socio-économique. Ses réalisations témoignent de la force conjuguée du Parti, du peuple et de l’ensemble du système politique, tout en réaffirmant la pertinence de la voie de développement choisie par le pays.

Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Photo: VNA

Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que la volonté constante du Vietnam de se moderniser en profondeur lui a permis de s’imposer comme un membre respecté de la communauté internationale, une destination attractive pour les investissements étrangers et un hub manufacturier de plus en plus important dans la région.

Elle a considéré que le pays est désormais largement considéré comme une économie dynamique, marquée par des progrès sociaux considérables et un rayonnement international croissant.

Le journaliste Amiad Horowitz, du People’s World, publication du Parti communiste des États-Unis (PCUSA). Photo: VOV

Le journaliste Amiad Horowitz, du People’s World, publication du Parti communiste des États-Unis (PCUSA), a observé que les progrès socio-économiques du Vietnam ces dernières années témoignent d’une trajectoire de développement positive, caractérisée par une croissance élevée et soutenue, des infrastructures améliorées et une urbanisation rapide. Il a mis en avant l’ascension du pays au rang des principaux exportateurs agricoles mondiaux comme un indicateur clair de ses avancées économiques.

Pour l’avenir, les experts ont insisté sur la nouvelle vision inscrite dans les documents du 14e Congrès national du PCV. Amiad Horowitz a souligné la réaffirmation du développement durable, où la croissance économique est étroitement liée à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie.

Valeria Vershinina a insisté sur le développement des ressources humaines comme priorité essentielle pour renforcer la compétitivité nationale et garantir l’efficacité du développement à long terme. Selon elle, cette priorité accordée à l’humain témoigne de la pleine conscience, par le PCV, de la nécessité de maintenir la stabilité politique et de mobiliser efficacement les ressources pour le développement.

D’un point de vue international, le professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a souligné que le congrès s’est tenu dans un contexte de profonds bouleversements mondiaux, notamment l’intensification de la concurrence entre les grandes puissances et la fragmentation croissante de l’ordre international.

Le professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Photo: VNA

Dans ce contexte, il a situé les orientations du Vietnam au regard d'engagements internationaux majeurs, tels que l'accession au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur doté d'une industrie moderne d'ici 2030 et la pleine réalisation des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les experts ont également analysé les raisons de l’intérêt international accru suscité par ce congrès. Valeria Vershinina a déclaré que le Vietnam est de plus en plus perçu comme une puissance moyenne émergente, capable de jouer un rôle constructif dans certains domaines de la coopération régionale et internationale. La tenue du congrès – coïncidant avec le 40e anniversaire du lancement du Dôi moi et se déroulant en amont du centenaire du Parti – renforce la portée stratégique de ses décisions.

Concernant la mise en œuvre, les experts ont souligné les résolutions stratégiques du Politburo adoptées en 2024-2025, portant sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’intégration internationale, le renforcement des institutions, le développement du secteur privé, la sécurité énergétique, l’éducation et la formation, ainsi que la culture.

Selon Valeria Vershinina, ces résolutions contribuent à traduire les objectifs à long terme – notamment l’accession au statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 – en actions concrètes et à libérer de nouveaux moteurs de croissance, les modèles traditionnels atteignant leurs limites.

Dans l’ensemble, les experts ont convenu que le 14e Congrès national du PCV a non seulement fait le bilan de près de quatre décennies de renouveau, mais a également marqué un tournant significatif dans la stratégie de développement du Vietnam.

L’accent mis sur un développement durable et centré sur l’humain, la réaffirmation des engagements internationaux et la mise en œuvre concrète des résolutions stratégiques devraient fournir une base solide à la prochaine phase de développement du Vietnam.