Les élections au Vietnam : un événement de paix, de confiance et de démocratie

L'ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, João Pereira. Photo: VNA

À l’occasion des élections des députés de la 16ᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, l’ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, João Pereira, a estimé que ce scrutin, soigneusement préparé, constitue un événement marqué par la paix, la confiance et la démocratie.

La cheffe du bureau de vote n°5 de la commune de Quy Mong, dans la province de Lao Cai, présente les candidats afin d’aider les habitants à mieux les connaître. Photo: VNA

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le diplomate a déclaré que la démocratie est une valeur universelle, mise en œuvre dans chaque pays selon ses propres normes et systèmes électoraux. En observant le processus électoral vietnamien, il estime que celui-ci repose sur un mécanisme de sélection rigoureux, crédible et représentatif. Il a également rappelé que le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tenu en janvier 2026, avait élu une équipe dirigeante compétente et défini une vision ambitieuse et réaliste pour faire du Vietnam un pays développé dans les vingt prochaines années.

Dans ce contexte, l’ambassadeur s’est dit convaincu que les citoyens vietnamiens âgés de 18 ans et plus participeront activement au scrutin du 15 mars afin de choisir des représentants dignes de siéger à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires. Il s'est déclaré convaincu que ce scrutin serait placé sous le signe de la paix, de la confiance et de la démocratie.

Des soldats et des civils sur l'île de Bach Long Vi participent au vote anticipé. Photo : VNA

Concernant les missions du nouveau mandat, João Pereira a souligné que, dans un monde marqué par de nombreuses incertitudes, le Vietnam dispose aujourd’hui de nouvelles opportunités pour concrétiser ses objectifs stratégiques à long terme.

Selon lui, ces dernières décennies ont montré que le Vietnam suit une trajectoire de développement claire et constante, qui a permis d’obtenir des résultats remarquables et durables. Il s'est dit convaincu que le pays atteindrait les objectifs fixés lors du 14ᵉ Congrès du Parti et entrera dans une nouvelle phase de développement, devenant un pilier économique solide dans la région.

Depuis sa prise de fonctions en tant qu’ambassadeur au Vietnam en juin 2024, João Pereira a indiqué avoir participé à de nombreux forums internationaux organisés dans le pays, allant des forums de l’ASEAN aux événements des Nations unies, dont la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, également appelée Convention de Hanoï. Selon lui, cela montre que le Vietnam est un pays épris de paix, doté de dirigeants capables d’accueillir et de conduire des forums internationaux où se prennent des décisions d’envergure mondiale,

Des électeurs de la zone spéciale de Truong Sa reçoivent leurs bulletins de vote sur l'île de Sinh Ton. Photo : VNA

En outre, les dirigeants représentant le peuple, élus lors du 14ᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam et à l’issue du scrutin du 15 mars, continueront de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. L'ambassadeur a estimé que le Vietnam dispose pleinement des capacités nécessaires pour jouer un rôle moteur dans l’organisation et la conduite de forums consacrés aux questions mondiales, y compris aux enjeux sensibles tels que les guerres et les conflits, en s’appuyant sur la politique constante de sécurité et de défense dite des "quatre non".

S’agissant des relations bilatérales, João Pereira a souligné que le Timor-Leste et le Vietnam partagent une histoire marquée par la lutte pour l’indépendance. Selon lui, le moment est venu pour les deux pays de renforcer leur coopération, notamment par des visites régulières de haut niveau. Jeune nation de plus de deux décennies, le Timor-Leste souhaite s’inspirer de l’expérience du Vietnam, qui a réalisé des progrès remarquables et figure parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde. L’ambassadeur a affirmé vouloir jouer un rôle de passerelle pour rapprocher davantage les deux pays.

Il a rappelé que, depuis son arrivée au Vietnam, le président du Timor-Leste a effectué deux visites dans le pays et que le Vietnam prévoit d’ouvrir prochainement une ambassade à Dili. L'ambassadeur a également exprimé sa conviction que le Vietnam deviendra prochainement un pilier solide de l’ASEAN, estimant que les électeurs vietnamiens sauront choisir des représentants à même de concrétiser les objectifs stratégiques du pays. -VNA/VI