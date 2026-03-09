Un expert canadien souligne le rôle clé de l’Assemblée nationale du Vietnam

L’Assemblée nationale (AN) du Vietnam joue un rôle important dans l’institutionnalisation des orientations de développement du pays, contribuant également à consolider les fondements politiques et juridiques nécessaires au développement à long terme.



C’est l’évaluation de Joe Pateman, professeur adjoint à l’Université de York (Canada), spécialiste de politique et d’économie politique internationales, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à propos des prochaines élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Des pêcheurs votent au bureau de vote de Da Le, dans la zone spéciale de Truong Sa, province de Khanh Hoa. Photo : VNA



Évaluant le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam dans le processus de réforme institutionnelle et de promotion du développement économique ces dernières années, Joe Pateman a souligné la position clé de l’organe législatif dans la transformation des orientations de développement en cadres juridiques concrets.



Selon son analyse, au fil des années, l’Assemblée nationale du Vietnam a contribué à élaborer et à perfectionner le système juridique régissant l’économie de marché à orientation socialiste, créant un environnement juridique favorable à l’attraction des investissements nationaux et étrangers, tout en améliorant la capacité de gouvernance de l’État. Outre sa fonction législative, Joe Pateman a souligné que l’Assemblée nationale joue un rôle important dans la coordination des politiques et la supervision de l’application des lois.



Concernant les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, Joe Pateman a affirmé qu’il s’agit d’un événement politique important pour le système de gouvernance nationale. Ces élections contribuent à renouveler et à consolider les mécanismes institutionnels, permettant à l’État de mobiliser la participation des citoyens au processus de gestion et de développement du pays.

Scène solennelle avant le scrutin du 8 mars au matin, au bureau de vote n° 7 de la zone spéciale de Truong Sa. Photo : VI/difffusée par la VNA



Selon lui, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, les élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires contribuent à renforcer les liens entre le Parti, l’État et le peuple.



Dans le contexte où le Vietnam poursuit son processus de transformation et d’intégration plus profonde dans l’économie mondiale, les prochaines élections revêtent une importance particulière pour consolider les bases politiques nécessaires au développement. Selon Joe Pateman, la stabilité politique constitue l’un des facteurs essentiels permettant au Vietnam de maintenir sa croissance économique et d’atteindre ses objectifs de développement à long terme.

Après avoir parcouru des centaines de milles nautiques, les urnes ont été transportées en toute sécurité jusqu'aux bureaux de vote des îles. Photo : VI/ difffusée par la VNA



Concernant les priorités législatives susceptibles d’être mises en avant lors du prochain mandat, Joe Pateman a dit que les questions liées à la souveraineté économique, au développement des industries stratégiques et à la stabilité sociale figureraient probablement parmi les priorités.

Une électrice tamponne son bulletin de vote pour certifier qu'elle a accompli son devoir civique. Photo : VI/ difffusée par la VNA



Évoquant le rôle de la diplomatie parlementaire dans la politique extérieure du Vietnam, il a déclaré qu’il s’agit d’un canal important de coopération contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.



Concernant les perspectives de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Canada, Joe Pateman a constaté que les deux parties disposent de nombreuses opportunités pour élargir leur coopération.



Dans le contexte où le Vietnam poursuit une stratégie de diversification de ses partenariats internationaux, le renforcement de la coopération parlementaire avec des pays comme le Canada contribuerait à construire une relation bilatérale plus équilibrée, stable et constructive à l’avenir. -VNA/VI