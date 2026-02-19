Les ambassadeurs confiants dans une nouvelle ère de percée et de prospérité pour le Vietnam

À l’occasion du Nouvel An lunaire Bính Ngọ 2026, les ambassadeurs et chefs de représentation des organisations internationales au Vietnam ont salué les réalisations remarquables du pays en 2025, notamment les avancées stratégiques issues du XIVe Congrès du Parti, et exprimé leur ferme conviction que le Vietnam poursuivra son essor avec dynamisme, résilience et ambition, en s’affirmant comme un acteur fiable et proactif sur la scène régionale et internationale.



Photo: VNA

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, dans une atmosphère empreinte de joie et d’espoir, les ambassadeurs et chefs de représentation des organisations internationales au Vietnam ont partagé leurs impressions profondes sur les avancées remarquables du pays, exprimant leur ferme conviction que le Vietnam s’engage dans une nouvelle phase de développement dynamique, durable et prospère.



Un dynamisme nourri par le bonheur et la confiance sociale



Évoquant leur mission au Vietnam, plusieurs diplomates ont souligné l’optimisme, l’énergie et le sentiment de bonheur perceptibles dans la vie quotidienne des Vietnamiens.



L’ambassadrice d’Afrique du Sud Vuyiswa Tulelo. Photo: VNA

L’ambassadrice d’Afrique du Sud Vuyiswa Tulelo a confié qu’au cours de ses trois années de mission, elle a été profondément inspirée par la manière dont les Vietnamiens vivent et partagent leur joie. Selon elle, au Vietnam, célébrer n’est pas réservé aux grandes occasions, mais fait partie intégrante de la vie quotidienne. Elle a souligné que les Vietnamiens ne gardent pas leur bonheur pour eux-mêmes, mais le partagent avec le monde, une qualité qu’elle juge remarquable.

Dans le même esprit, l’ambassadeur d’Italie Marco della Seta a indiqué avoir perçu, dès son arrivée, l’énergie positive qui anime l’ensemble de la société vietnamienne. Le classement du Vietnam à la 46e place dans l’Indice mondial du bonheur 2025, a-t-il estimé, reflète des améliorations concrètes des conditions de vie, une population jeune et un faible taux de chômage.



L’ambassadrice d’Australie Gillian Bird. Photo: VNA

L’ambassadrice d’Australie Gillian Bird, forte de vingt années d’engagement auprès du Vietnam, s’est déclarée impressionnée par la transformation rapide du pays. La progression de 37 places du Vietnam dans l’Indice mondial du bonheur depuis 2020 s’explique, selon elle, par une croissance inclusive ayant permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, faisant du Vietnam l’une des économies les plus résilientes et productives d’Asie du Sud-Est.



L’ambassadeur du Japon Ito Naoki. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadeur du Japon Ito Naoki a qualifié le Vietnam de l’un des pays les plus dynamiques d’Asie. Il s’est dit particulièrement marqué par l’image de jeunes Vietnamiens chantant avec fierté lors des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, y voyant l’expression d’une génération qui jouit pleinement de la paix et regarde l’avenir avec confiance. Il a également salué la résilience et l’esprit positif de la population face aux catastrophes naturelles, soulignant que cette force intérieure constitue un moteur essentiel du développement futur du pays.

De son côté, l’ambassadeur du Japon Ito Naoki a qualifié le Vietnam de l’un des pays les plus dynamiques d’Asie. Il s’est dit particulièrement marqué par l’image de jeunes Vietnamiens chantant avec fierté lors des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, y voyant l’expression d’une génération qui jouit pleinement de la paix et regarde l’avenir avec confiance. Il a également salué la résilience et l’esprit positif de la population face aux catastrophes naturelles, soulignant que cette force intérieure constitue un moteur essentiel du développement futur du pays.

L’ambassadrice de Thaïlande Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA