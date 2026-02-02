Résolution 57 : les intellectuels vietnamiens en France mobilisés pour la science et la technologie

Les intellectuels vietnamiens en France se sont réunis le le 31 janvier à Paris, lors d'un séminaire portant sur leur rôle dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transition numérique au Vietnam.



Séminaire portant sur leur rôle dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transition numérique au Vietnam. Photo: VNA

Dans le sillage des orientations définies par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassade du Vietnam en France a organisé, le 31 janvier à Paris, un séminaire scientifique intitulé « Le rôle des intellectuels vietnamiens en France dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transition numérique au Vietnam ».

L’événement a réuni une large communauté de chercheurs, d’experts et d’universitaires vietnamiens résidant en France ainsi que dans plusieurs pays européens.

Ce séminaire s’inscrivait dans un contexte politique majeur, marqué par la mise en œuvre des Résolutions du 14e Congrès du Parti et de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique. Au-delà d’un simple échange académique, la rencontre a été présentée comme une manifestation d’engagement patriotique de la part des intellectuels de la diaspora, animés par la volonté de contribuer à l’entrée du pays dans une nouvelle « ère de progrès national ».

Les intervenants ont unanimement soutenu la vision stratégique de l’État vietnamien, qui érige la science, la technologie et l’innovation en moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable. Le docteur Vo Toan Trung, chef du département de rééducation neurologique à l’hôpital de Bullion, a souligné que, pour devenir une nation développée d’ici 2045, le Vietnam doit impérativement opérer une transition profonde de son modèle de croissance traditionnel vers une économie fondée sur la connaissance. Il a plaidé en faveur d’une stratégie de long terme articulant étroitement recherche fondamentale, applications cliniques et valorisation commerciale.

De son côté, le docteur Ung Quoc Hung, ingénieur en chef chez Setec Nucléaire et vice-président du Réseau des experts vietnamiens de l'énergie nucléaire (VietNuc), a proposé une approche novatrice de la mobilisation des ressources. Selon lui, le pays ne doit pas seulement viser le « retour au pays », mais privilégier la « collaboration flexible ». Ce modèle permet aux experts de contribuer à distance par des missions spécifiques, exploitant ainsi leurs réseaux internationaux au profit du développement national.

Sur le plan technologique, le docteur Le Huu Dien Khue, directeur R&D chez GetVocal AI, a partagé les enseignements tirés des stratégies française et européenne en matière d’intelligence artificielle (IA). Il a recommandé que l’État vietnamien joue un rôle moteur en investissant massivement dans les infrastructures de calcul et les données, considérées comme le socle de l’économie numérique. Selon lui, l’IA devrait être prioritairement intégrée dans les services publics-santé, éducation, gestion urbaine - afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance nationale.

La question de l’écosystème de l’innovation a été approfondie par le professeur associé Trân Lê Hung (Université Gustave Eiffel), qui a plaidé pour un modèle de « circulation des cerveaux ». Il a proposé la mise en place d’un écosystème structuré autour de cinq piliers - l’État, l’université, le chercheur, l’investisseur et l’entreprise - afin de sécuriser l’ensemble du parcours allant de la recherche fondamentale jusqu’au marché.

Le docteur Nguyen Van Tuan (Chimie ParisTech) a insisté sur l’importance de l’intégrité académique. Photo: VNA

Le docteur Nguyen Van Tuan (Chimie ParisTech) a insisté sur l’importance de l’intégrité académique. Selon lui, pour que la science devienne un véritable levier de développement, il est indispensable de mettre en place un environnement transparent, aligné sur les standards internationaux, reposant sur des mécanismes d’évaluation objectifs et indépendants.

En conclusion des débats, les représentants de l’ambassade du Vietnam en France ont affirmé que les recommandations formulées par les intellectuels de la diaspora constitueront une base de référence précieuse pour l’élaboration des politiques nationales à venir. L’ambassade a réitéré son engagement à jouer le rôle de passerelle institutionnelle, afin de permettre aux talents vietnamiens à l’étranger de transformer leur expertise en projets concrets au service de la Patrie.

Des délégués lors du séminaire. Photo: VNA

Cet événement illustre la volonté affirmée de la diaspora scientifique vietnamienne en France de s’unir pour faire de la science, de la technologie et de l’innovation le socle d’un Vietnam prospère et moderne dans la phase de développement à venir./.