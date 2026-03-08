Les réalisations du développement du Vietnam sont une fierté pour la Francophonie

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a reçu le 6 mars à Hanoï Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a affirmé que les objectifs et orientations de développement pour la période à venir, définis lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), comprennent notamment le renforcement de la mise en œuvre d’une politique étrangère indépendante, autonome et résiliente, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Le Vietnam entend demeurer un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, y compris au sein de la Francophonie.

Appréciant les contributions de la secrétaire générale et de l’OIF ces dernières années à la promotion de la coopération en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable dans le monde et dans l’espace francophone, le vice-Premier ministre vietnamien a souligné que le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec la Francophonie et s’engage à contribuer aux efforts communs de la communauté francophone.

Il s’est félicité de la tenue du 20ᵉ Sommet de la Francophonie au Cambodge, qui sera la deuxième édition organisée dans la région Asie-Pacifique et s’est dit convaincu que cet événement sera couronné de succès et définira des orientations importantes pour le développement futur de la Francophonie.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam est prêt à coopérer et à se coordonner avec l’OIF et le Cambodge afin d’assurer la réussite du 20ᵉ Sommet de la Francophonie et d’y apporter des contributions concrètes et substantielles.

Il a également avancé plusieurs propositions visant à renforcer la coopération au sein de la Francophonie ainsi qu’entre le Vietnam et l’OIF dans les années à venir. Parmi celles-ci figurent la poursuite des efforts dans les domaines de la formation, de l’enseignement du français et en français, de la coopération économique, de la promotion des opportunités d’emploi pour les jeunes et les femmes, du développement durable et de la sécurité alimentaire. Il a en outre souligné la nécessité de diffuser davantage la coopération francophone vers les localités et les régions.

Saluant les réalisations remarquables du Vietnam tant sur le plan intérieur qu’extérieur, ainsi que les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie de la population, Louise Mushikiwabo a affirmé que le Vietnam laisse une impression profonde et constitue une fierté pour la communauté francophone ainsi que pour les amis internationaux, notamment grâce à ses progrès en matière de développement économique et social et d’amélioration du bien-être de la population.

Elle a également hautement apprécié le rôle, la position et les contributions responsables et actives du Vietnam au sein de la Francophonie, se disant honorée que l’OIF continue d’occuper une place importante dans la politique étrangère multilatérale du Vietnam.

Affirmant que le Vietnam joue un rôle clé de la Francophonie dans la région, elle a exprimé le souhait que le pays poursuive ses contributions positives et propose des initiatives concrètes dans le cadre du 20ᵉ Sommet de la Francophonie au Cambodge prévu en novembre 2026, contribuant ainsi à diffuser au sein de la Francophonie les précieuses expériences du Vietnam en matière de maintien de la paix, de stabilité et de développement national.

Le 26 février, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, l’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh avait présenté ses lettres de créance à la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, assumant ainsi officiellement ses fonctions de Représentante permanente du Vietnam auprès du Conseil permanent de la Francophonie.

Lors d'une rencontre qui a suivi la cérémonie de présentation des lettres de créance, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, avait félicité l’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh pour sa nouvelle mission. Elle avait exprimé son admiration et adressé ses félicitations au Vietnam pour ses réalisations remarquables en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, tout en soulignant le rôle, la position et les contributions du pays au sein de la communauté francophone.

Mme Louise Mushikiwabo s’était dite heureuse et reconnaissante de l’intérêt constant manifesté par les dirigeants vietnamiens pour les Sommets de la Francophonie. Elle avait exprimé le souhait que le Vietnam continue de participer au plus haut niveau au 20ᵉ Sommet de la Francophonie, prévu en novembre 2026 au Cambodge

Évoquant un contexte international et un multilatéralisme confrontés à de nombreux défis, la secrétaire générale avait affirmé sa volonté de renforcer, avec le Vietnam et les autres États membres, la coopération et la solidarité afin de mieux servir les intérêts des peuples. Elle avait indiqué que la communauté francophone intensifierait sa coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans l’enseignement du français et la coopération économique. Elle avait également déclaré attendre avec intérêt sa visite au Vietnam, prévue début mars.

Pour sa part, l’ambassadrice vietnamienne Nguyen Thi Van Anh, également cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, avait remercié la secrétaire générale Louise Mushikiwabo pour l’affection et le soutien accordés au Vietnam, et lui avait transmis les salutations respectueuses des dirigeants vietnamiens à l’adresse de la dirigeante de l’OIF.

L’ambassadrice avait informé la secrétaire générale des résultats et du succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Elle avait mis en avant la politique étrangère multilatérale du Vietnam, en particulier son orientation en faveur de l’intégration internationale dans le nouveau contexte, réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec la communauté francophone et demeure un membre actif et responsable de l’OIF.-VNA/VI