Les bananes, un fruit d'exportation prometteur pour Gia Lai

Les bananiers originaires de l’Afrique du Sud s’adaptent bien aux climat et conditions pédologiques du Tay Nguyên

Selon sa stratégie de restructuration de la branche agricole dans le sens de l’application des hautes technologies et la mise en culture des nouvelles plantes à haute valeur économique, la province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre) a mis en culture la variété de bananier rose (Artocarpus interger) originaire d’Afrique du Sud et a obtenu des succès sur plusieurs marchés d’exportation.

La zone de cultures de bananiers pour l’exportation à Gia Lai de la société Hung Son

Gia Lai compte 50 projets de culture d’une superficie totale de plus de 8.500 ha, d'un fonds d’investissement de plus de 10.000 milliards de dongs. Des projets sont entrés en opération et s’avèrent rentables par exemple : la société agronomique internationale par actions Hoang Anh Gia Lai, le projet de cultures high-techde plantes médicinales et fruitières en application au district de Đăk Đoa, le centre de variétés de plantes à haute qualité au district de Chư Pưh, l’usine de préparation de fruits à Pleiku, la société par actions des aliments pour l’exportation Dong Giao (Doveco Gia Lai) dans le district de Mang Yang…

Les bananiers roses cultivés à Gia Lai répondent aux normes de l’exportation.





Gia Lai continue à accélérer le développement agricole, d'appliquer le high-tech dans ses cultures de plantes majeures pour l’exportation tels que caféier, poivrier, fruit de la passion, plantes à fleurs ou médicinales… Le bananier, une nouvelle plante, est qualifiée de très potentielle. Le fait que le bananier figure dans la liste de plantes d’exportation est apprécié par plusieurs sociétés dont la société par actions d’agriculture high -tech Hung Son.

Selon Nguyên Quang Anh, président du Comité d’administration de la société Huong Son, le bananier est adapté au climat et aux conditions pédologiques de Gia Lai.

Utiliser des drones dans la gestion et les soins des bananiers

« Nous avons programmé de coopérer avec des paysans pour élargir la zone de matières premières qui répond aux conditions requises à avoir un code de la zone de culture, de l’établissement de l’emballage pour l’exportation. Ce partenariat est mutuellement avantageux », a dit M.Quang Anh.

Des ouvriers de la société Hung Son récoltent des bananes

La société Huong Son, créée en 2020, implantée dans le district de Đắk Đoa, province de Gia Lai, investi dans la culture de bananiers aux normes GlobalGAP, satisfaisant les conditions d’exportation. Elle dispose de 400 ha de bananiers pour l’exportation et de plantes médicinales.

"Cette zone de culture donne chaque année, environ 12.000 tonnes de bananes, d'un chiffre d’affaires de 350-400 milliards de dongs, et crée des emplois à plus de 800 travailleurs locaux, dont la plupart sont des membres d'ethnies minoritaires", a fait savoir Le Hoang Linh, directeur de la zone de matières premières de Hung Son.

Laver des bananes par ajutages

Grâce à l’application de technologies (système d’arrosage d’Israël, drone pour pulvériser des insecticides, systèmes de roues de poulie pour transporter les bananes de la ferme à l’usine), la qualité des bananes s’est nettement améliorée. Huong Son les exporte vers la Chine, la République de Corée, le Japon, le Moyen-Orient, Singapour…

Un cycle fermé consiste à trier des bananes, timbrer des mains de bananes et emballer des bananes

Prochainement, la société continue d’investir massivement dans la production high-tech et élargira la superficie de cultures à Gia Lai et sur les Hauts plateaux du Centre /.

Camions transportant les bananes fraiches en conserve

Texte et photos : Thanh Hoa/VI. Traduction : Diêu Vân