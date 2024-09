La confection des galettes de riz Thô Ha, un patrimoine culturel immatériel vietnamien

13/09/2024

Le village de Thô Ha, commune de Vân Ha, district de Viet Yên, province de Bac Giang (Nord) est réputé depuis longtemps pour sa fabrication des galettes de riz. Ce lieu, considéré comme le « pays » de galettes de riz qui fait partie du cachet culturel vietnamien, a été reconnu en 2019 par le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme comme un patrimoine culturel immatériel national

La fabrication de galettes de riz à Thô Ha remonde à des centaines d’années, et est transmis de génération à génération Selon les anciens du village, ce métier serait né sous la dynastie des Nguyên (1802-1945). Une femme vint dans le village et apprit le métier aux villageois. Ils ont ensuite le grand mérite de préserver et développer cet artisanat, en le transformant en une partie de la culture locale, créant des emplois à des centaines de locaux et contribuant à développer l’économie locale. La fabrication de galettes de riz à Thô Ha remonde à des centaines d’années, et est transmis de génération à génération Selon les anciens du village, ce métier serait né sous la dynastie des Nguyên (1802-1945). Une femme vint dans le village et apprit le métier aux villageois.

Les galettes de riz sont séchées sur des treillis en bambou installés dans les ruelles, image typique du village de Thô Ha, Photo. Công Dat/VI

Ils ont ensuite le grand mérite de préserver et développer cet artisanat, en le transformant en une partie de la culture locale, créant des emplois à des centaines de locaux et contribuant à développer l’économie locale. Pour fabriquer des galettes de riz bien parfumées, élastines et croquantes, les habitants de Thô Ha suivent plusieurs étapes : le riz gluant est bien nettoyé, puis trempé dans de l’eau jusqu’à ce qu’il soit tendre, puis on le broie en farine qui est mélangée avec de l’eau en une proportion appropriée. Puis on étale finement la pâte de riz sur un tissu et on la fait sécher au soleil. Finalement, les bandes de pâte de riz sont cuites au feu de bois.