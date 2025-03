Poterie de Bau Truc, cachet culturel et artistique des Cham

21/03/2025

L’histoire de la poterie de Bau Truc est intimement liée à la communauté Cham depuis des centaines d’années. À la différence d’autres villages de poterie, Bau Truc préserve sa méthode de production artisanale sans recourir à l’aide de machines, et ses motifs décoratifs caractéristiques de cette ethnie sont uniques.

Ce fameux village conserve encore des traces de l’époque où il faisait partie du royaume du Champa et portait alors le nom de Paley Hamu Trok. Mais ce qui est surtout remarquable, c’est sa tradition artisanale pluriséculaire : les poteries et céramiques, qui sont encore aujourd’hui entièrement façonnées à la main. Selon les annales populaires, c’est un certain Poklong Chanh qui y aurait introduit la poterie artisanale il y a plus de 1 000 ans. Refusant de travailler pour la cour royale de l’époque, il aurait décidé de transmettre son savoir-faire aux villageoises.

Bau Truc, un village patrimonial situé au cœur de Ninh Thuân, une terre aride, qui préserve un savoir-faire vieux de plus de 300 ans.

Pour les Cham de Ninh Thuân, la poterie est bien plus qu’un artisanat, c’est un art à part entière, un témoignage vivant de la richesse de leur culture. Les poteries de Bau Truc sont très variées et se distinguent par des motifs décoratifs particulièrement sophistiqués, qui rappellent les origines des artisans qui les ont créées : on y retrouve des danseuses apsaras, le dieu Shiva, des ensembles Linga-Yogi, entre autres. En 2017, la poterie de Bau Truc a été reconnue patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Vue panoramique de la coopérative de poterie Cham de Bau Truc, dans le district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuân.

Les céramiques de Bau Truc sont entièrement fabriquées à la main, ce qui les distingue des céramiques d’autres villages. « L'étape la plus importante est de choisir l’argile. La meilleure provient de la rivière du village. Elle est séchée au soleil puis baignée dans de l’eau pour la rendre plus souple et éliminer les impuretés. Ensuite, l’artisan ajoute du sable et de l’eau en respectant une certaine proportion, puis l’argile est pétrie avec les pieds afin que le mélange devienne vraiment souple et élastique », explique Truong Thi Gach, une artisane. Contrairement à d’autres méthodes, les poteries de Bau Truc ne nécessitent pas de tour de potier, mais sont façonnées uniquement à la main.

Ces dernières années, le village de Bau Truc a commencé à lier ses activités traditionnelles à des projets touristiques et culturels. Les visiteurs peuvent non seulement acheter des poteries, mais aussi expérimenter le processus de production traditionnelle et en apprendre davantage sur la culture cham. De plus, des ateliers et des cours sont organisés, attirant les jeunes et contribuant à la préservation de ce métier ancestral. Cependant, la poterie de Bau Truc fait face à des défis : les artisans vieillissent, et les jeunes s’intéressent de moins en moins à ce métier traditionnel. De plus, le coût de production augmente, et la concurrence des produits industriels similaires représente un obstacle pour la pérennité de l’artisanat traditionnel.

Le four, alimenté par de la paille, des noix de coco sèches et du bois de chauffage, chauffe rapidement et génère une flamme intense à haute température.

Le village de poterie de Bau Truc propose une large gamme de produits : vases, pots, pots à fleurs, articles ménagers tels que poêles, tasses, assiettes, et bien plus encore. Chaque pièce raconte une histoire culturelle, témoignant de l’ingéniosité et de la minutie des artisans. Les motifs décoratifs puisent dans les images de la vie, de la culture et des croyances cham, comme des danseurs, des dieux ou des symboles liés à l’agriculture et à la vie quotidienne.

Des touristes découvrent le processus de production traditionnelle au village et s’informent sur l’artisanat local.