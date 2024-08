Hanoï se concentre sur l’exportation de ses produits agricoles

29/08/2024

Stand d'épices en poudre de la SARL du Développement agricole et de la Consultation sur l’environnement (DACE) au Foire des produits agricoles en Europe. Photo : Anh Nguyêt

Afin de répondre à la demande croissante des marchés d'exportation, Hanoï a développé des zones de culture répondant aux normes de qualité, avec des indications régionales garantissant l'origine des produits. En outre, la capitale a également construit des chaînes de liaison pour les produits agricoles clés afin de garantir les normes d'exportation...

Hanoï possède une zone de production agricole assez vaste et de nombreux groupes de produits adaptés à l'exportation. Actuellement, les principaux produits agricoles d'exportation de Hanoï sont la cannelle, l'anis, les épices (ail, gingembre, piment), le thé vert, le thé noir, le riz, le lentin du Chêne (Lentinula edodes), les champignons noirs (oreille de Judas)... Hanoï compte environ 70 entreprises d'exportation de produits agricoles vers l'Asie de l'Est qui est également son principal marché d'exportation des produits agricoles. En outre, ses produits agricoles sont également exportés vers les marchés d'Europe, d'Amérique, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. En 2023, ses exportations de produits agricoles ont atteint plus de 1,35 milliard de dollars. Il s'agit d'un chiffre impressionnant car l'agriculture municipale est encore confrontée à de nombreuses difficultés.

La Coopérative Tam Hung déploie un modèle de riziculture biologique. Photo : Công Dat/VI

Selon Nguyen Thi Thu Hang, cheffe du Département de la gestion de la qualité des produits agro-forestiers et aquacoles de Hanoï, la ville compte actuellement plus de 13 000 établissements de production et de vente des produits agro-forestiers et aquacoles, dont plus de 1 700 ateliers et 250 entreprises de transformation. La ville a obtenu 16 codes pour les zones de culture fruitière (8 zones de culture de bananes et 8 de longanes) et 4 installations d’emballage d'une capacité de 30 à 50 tonnes par jour pour servir l'exportation.

Une délégation d'experts de la Commission européenne inspecte la zone de culture de canneliers dans la province de Cao Bang. Photo : Anh Nguyêt

Hanoï a travaillé en étroite coordination avec 43 provinces et villes pour maintenir et soutenir le développement de 926 chaînes d'approvisionnement alimentaire sûres, reliant les entreprises d'exportation de la ville aux chaînes de production dans de nombreux endroits, marquant ainsi une coopération positive et proactive. Hanoï exporte un certain nombre de produits agricoles de haute qualité vers des pays tels que les États-Unis (longane Dai Thanh), l'Allemagne (riz biologique Dong Phu), la Corée (légumes sûrs Van Duc), la Chine (bananes tiêu hông),... Hanoï compte de nombreux produits agricoles ayant un potentiel d'exportation comme le riz (environ 7 000 hectares de riz Japonica), les légumes sûrs (plus de 5 000 hectares), les légumes bio (plus de 50 hectares) et de nombreux produits transformés de qualité supérieure.

De bananes tiêu hông à exporter de la société 3T. Photo : Công Dat/VI

Broyeur de cannelle de la SARL DACE. Photo : Hoàng Hà/VI

Pham Thi Bich Thuy, directrice de la SARL du Développement agricole et de la Consultation sur l’environnement, a déclaré que son entreprise était spécialisée dans la transformation d'épices biologiques à base de gingembre, de curcuma, de cannelle, d'anis, d'ail, de piment et de citronnelle. Ses deux principales zones de matières premières sont Cao Bang et Ha Giang. Elle a affirmé que son entreprise avait obtenu des soutiens pour exploiter les atouts et les incitations des ALE tels que : l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et un certain nombre de nouveaux engagements avec le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis pour dynamiser les exportations. L'entreprise produit en moyenne chaque année environ 300 tonnes de cannelle séchée, 200 tonnes d'anis séché, 500 tonnes de gingembre frais, 100 tonnes de curcuma séché et 200 tonnes de piment frais... principalement exportés vers les États-Unis, l’Europe, la République de Corée, le Japon, la Russie, l’Australie,…





Nguyen Van Minh, directeur de la Coopérative de production agricole et de services agricoles de Van Duc (district de Gia Lam), a déclaré que sa coopérative possédait 220 hectares de légumes sûrs, dont près de 27 hectares aux normes VietGAP. Actuellement, en plus d'approvisionner les supermarchés, les marchés de gros et les provinces voisines, la coopérative maintient également ses exportations de plus de 300 tonnes de légumes sûrs par an vers Taïwan (Chine), la République de Corée...

Selon Nguyen Dinh Hoa, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, le secteur agricole de Hanoï continuera de conseiller à la ville d'ajuster, de compléter et de promulguer de nouveaux mécanismes et politiques visant à promouvoir l'exportation de produits agricoles, notamment de produits agricoles clés. Son organisme continuera de renforcer la formation des entreprises, des établissements de transformation de produits agro-forestiers et aquacoles sur la réglementation visant à garantir la qualité, la sécurité alimentaires et à contrôler des aliments importés et exportés. Le secteur agricole de Hanoï renforcera également la propagande sur les accords commerciaux et les conditions d'importation des pays afin d'améliorer la capacité de production et la qualité des produits agricoles. De plus, l’organisation d'activités afin de promouvoir des produits agricoles vietnamiens à l'étranger joue aussi un rôle important dans la stratégie d'exportation agricole de Hanoï. Présentation des produits de la SARL DACE à des consommateurs allemands. Photo : Anh Nguyêt Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que pour promouvoir la production et l'exportation de produits agricoles, le secteur agricole de la ville doit devenir un pionnier du pays en matière de technologie et de transformation. Hanoï doit devenir un centre de transbordement et de transformation des produits agricoles. L'agriculture de Hanoï doit être reliée aux provinces et aux villes selon les normes internationales pour servir la consommation intérieure et stimuler les exportations. /.

Réalisé par: Hoàng Hà, Công Dat, Thanh Giang, Khanh Long, Anh Nguyêt - Traduction: Hà Vu