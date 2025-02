La poterie de Biên Hoa : un héritage culturel et historique précieux

06/02/2025

Le village de Biên Hoa, situé au bord de la romantique rivière Dông Nai, âgée de plus de 300 ans, est célèbre pour ses deux villages de céramique : Tân Van et l’école des Beaux-Arts pratiques de Biên Hoa. Ces villages existent et se développent dans la prospérité. C’est le berceau des villages de poterie célèbres du Sud, comme ceux de Binh Duong, Thu Duc, etc.



Au XVIIe siècle, des habitants vietnamiens et des Chinois, pionniers du défrichement de la terre dans la province de Dong Nai (au Sud), ainsi que des potiers établis à Cu Lao Pho, ont fondé des ateliers de poterie. Ces ateliers produisaient une variété d'articles tels que des pots, des récipients à eau, des urnes en céramique, etc. Des toponymes tels que le port Miêng Sanh (signifiant "morceau de céramique") ou le canal Lo Gôm ("atelier de céramique"), situés à Cu Lao Pho, témoignent de l'activité potière de cette région à cette époque.

Le métier de poterie se développait vigoureusement à Biên Hoa jusqu’en 1903, année où l’école d’apprentissage de Biên Hoa, aujourd’hui l’Institut universitaire professionnel (IUP) des Beaux-Arts de décoration de Dong Nai, a été créée par les Français. C’est à ce moment que le métier de poterie a connu un tournant important dans son développement. Les poteries de Biên Hoa se distinguent par leur diversité de styles, chaque potier développant sa propre technique de création. Puisant leur inspiration dans les traditions du Nord, de Chine ou encore des Khmers, les artisans enrichissent la décoration de leurs pièces, témoignant d'un héritage culturel multiple et d'une créativité sans cesse renouvelée.

Les poteries de Biên Hoa se distinguent par la diversité de leurs motifs. Chaque potier possède sa propre méthode de création, certains s'inspirant de la poterie du Nord, d'autres de celle des Chinois ou encore des Khmers, ce qui enrichit d'autant la décoration. L'émail, qui détermine la couleur de la pièce, est un élément essentiel des poteries de Biên Hoa. Sa composition, souvent gardée secrète par chaque atelier, joue un rôle crucial dans la beauté du produit final.

Le motif de feuille verte mousse typique de la gamme de poteries de Biên Hoa.

La cuisson est une autre étape déterminante. Le potier en charge du four doit posséder une grande expérience pour évaluer la température à l'œil et maintenir un feu adéquat. « La poterie est un métier traditionnel dans ma famille. Je souhaite préserver cette tradition et la développer pour que davantage de personnes découvrent les poteries de Biên Hoa, un art qui exige minutie et précision. J’ai appris à travailler et à façonner les poteries dès l’âge de 6 ans », a partagé Hua Thiên Phuc, 18 ans, descendant de l’atelier de poterie de Phong Son, situé dans le quartier Tân Van, ville de Biên Hoa, province de Dong Nai (Sud).

Selon les experts de la poterie de Biên Hoa, la couleur verte bronze caractéristique de la glaçure est le résultat d'un mélange complexe d'ingrédients locaux et importés. Les artisans utilisaient initialement de l'argile de la région de Song Be, de la pierre blanche d'An Giang, de la chaux de Can Long, ainsi que de la cendre de paille, de bois, de balle de riz, du verre, des copeaux de cuivre et des pigments pour créer cette teinte unique. La poterie de Biên Hoa ne revêt pas seulement une valeur historique, elle constitue également un véritable "patrimoine culturel" témoignant de l'âge d'or du Sud du Vietnam.