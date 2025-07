Le village d’encens de Thuy Xuan, un patrimoine culturel emblématique de Huê

Le village de bâtonnets d'encens de Thuy Xuan, situé dans le quartier du même nom à Huê, est depuis longtemps réputé pour son artisanat traditionnel. Considéré comme le berceau de l’encens de Huê, ce village incarne la richesse de la culture spirituelle locale et a été reconnu comme village artisanal exemplaire de la province de Thua Thiên-Huê.

La fabrication d’encens à Thuy Xuan remonte à environ 700 ans, transmise de génération en génération. Selon les anciens, cet artisanat serait apparu sous le règne du roi Minh Mang, lorsque des artisans furent désignés pour fournir l’encens aux cérémonies de la cour royale.

À travers les siècles, les villageois ont su préserver et faire prospérer ce savoir-faire, en le rendant indissociable de la vie culturelle et spirituelle des habitants de Huê. Aujourd’hui, cet artisanat génère des emplois pour des centaines de familles et contribue à promouvoir la culture locale auprès des touristes vietnamiens et internationaux. La confection des bâtonnets d'encens nécessite de nombreuses étapes minutieuses.

Les ingrédients principaux sont la poudre de bois aromatique, la colle issue de l’écorce de litsea, et diverses essences naturelles telles que le bois d’agar, le bois de santal ou la cannelle. Le mélange, préparé selon des proportions secrètes, est extrudé puis enroulé autour de fins bâtonnets de bambou préalablement traités. Les bâtonnets sont ensuite séchés naturellement au soleil pendant plusieurs jours.

L’encens de Thuy Xuan se distingue par son parfum doux, raffiné et non irritant, très différent des senteurs artificielles de l’encens industriel. Fabriqué uniquement à partir de matières naturelles, sans additifs toxiques, il est à la fois sain pour les utilisateurs et respectueux de l’environnement. Chaque bâtonnet n’est pas seulement un objet d’offrande, mais aussi un symbole de la culture raffinée de Huê, héritée de son passé impérial.

Des visiteurs suivent avec attention les étapes de la fabrication traditionnelle des bâtonnets d'encens.

Au-delà de sa valeur économique, cet artisanat joue un rôle essentiel dans la préservation de la culture spirituelle vietnamienne. Les visiteurs peuvent observer toutes les étapes de fabrication, s’essayer à certaines d’entre elles et repartir avec des produits de qualité. Grâce à sa réputation et à sa qualité, l’encens de Thuy Xuan est désormais exporté vers de nombreux pays asiatiques tels que le Japon, la République de Corée ou Taïwan.

Des visiteurs s’essaient avec enthousiasme à la fabrication traditionnelle des bâtonnets d'encens.

Les familles artisanes de Thuy Xuan aménagent des espaces photogéniques pour accueillir les visiteurs.

Le village artisanal d’encens de Thuy Xuan constitue un patrimoine culturel précieux de Huê, qu’il convient de préserver et de valoriser. Fort de ses valeurs culturelles uniques, il contribue à perpétuer la tradition spirituelle vietnamienne tout en s’imposant comme une destination incontournable pour les visiteurs en quête d’authenticité..