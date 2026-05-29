Le Vietnam en présentateur des examens des politiques commerciales de l’OMC

Des membres de la Mission permanente du Vietnam à Genève participent à l'événement. Photo : VNA

L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, est intervenu le 27 mai en sa qualité de présentateur lors de la 16e session d’examen des politiques commerciales (EPC) du Japon, qui s’est tenue au siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cette session offre aux membres de l’OMC l’occasion d’examiner et de discuter des évolutions des politiques commerciales du Japon depuis le précédent examen de 2023.

S’exprimant lors de la session, l’ambassadeur Mai Phan Dung a félicité le Japon pour ses remarquables performances économiques, lui qui est la quatrième économie mondiale et un pilier important du système commercial multilatéral.

Le diplomate a également salué l’engagement du Vietnam en faveur de la libéralisation des échanges et du renforcement du système commercial multilatéral, dont l’OMC est le pilier central.

Le Japon est resté un membre actif et constructif de l’OMC dans de nombreux domaines clés, notamment la réforme de l’OMC, le mécanisme de règlement des différends et les négociations sur les subventions à la pêche, en s’appuyant sur les principes d’ouverture, de transparence, de non-discrimination et d’inclusion.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a également souligné que le Japon a continué de soutenir les initiatives commerciales et de développement par le biais de programmes d’Aide au commerce visant à aider les pays en développement et les pays les moins avancés à renforcer leurs capacités d’intégration économique internationale.

Vue de la 16e session d’examen des politiques commerciales (EPC) du Japon. Photo : VNA

Il a par ailleurs mis en lumière plusieurs défis auxquels est confrontée l’économie japonaise et a soulevé des questions concernant la mise en œuvre des politiques et d’autres points d’intérêt pour les membres de l’OMC en lien avec la politique commerciale du Japon.

Plus de 50 membres, intervenant lors de l’examen, ont salué les observations pertinentes et complètes du diplomate vietnamien qui, ont-ils noté, ont contribué de manière significative à l’orientation des débats.

L’examen se poursuit le 29 mai, date à laquelle le représentant vietnamien devrait prononcer un discours de clôture évaluant les questions soulevées par les membres.

Conformément à la pratique de l’OMC, le présentateur est généralement un ambassadeur invité par le président de l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) sur la base de son statut et de sa crédibilité au sein de l’organisation. Il s’agit de la première fois qu’un représentant vietnamien est invité à siéger comme discutant lors d’une session d’EPC d’un autre membre.

Cette nomination témoigne de la confiance qu’accordent le président de l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) et la Mission permanente du Japon au Vietnam, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam personnellement. Elle offre également au Vietnam l’occasion de réaffirmer son image de membre responsable et de contribuer au renforcement des relations solides entre le Vietnam et le Japon.

La participation du Vietnam à ce rôle illustre également sa contribution active aux travaux de l’organisation et ses efforts pour renforcer son influence, son rôle et son statut au sein des mécanismes multilatéraux, conformément aux orientations définies par la résolution n°59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation. – VNA/VI