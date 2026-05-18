Renforcer la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Alors que le commerce mondial se restructure sous l’effet de la transformation numérique, de la transition verte et des tensions géopolitiques, la logistique ne se limite plus à une simple activité de soutien. Elle devient désormais l’un des piliers décisifs de la compétitivité économique.

Vue de la zone où est mis en œuvre le projet global d'investissement et de construction du port à conteneurs de Lien Chieu. Photo: VNA

Dans un contexte d’intégration croissante aux chaînes d’approvisionnement internationales, l’enjeu pour le Vietnam n’est plus seulement d’accélérer les flux de marchandises, mais aussi de bâtir un écosystème logistique moderne, connecté et capable d’organiser des chaînes d’approvisionnement à l’échelle régionale.

Dans cette optique, la stratégie nationale de développement des services logistiques pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050, récemment approuvée par le gouvernement, marque une évolution importante dans la conception du développement. Pour la première fois, la logistique est considérée non plus comme un simple service d’appui, mais comme une composante stratégique de la compétitivité nationale.

Selon Bui Ba Nghiem, expert principal de l'Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, la stratégie fixe des objectifs précis : une croissance annuelle du secteur de 12 à 15 %, une réduction des coûts logistiques à 12-15 % du PIB, l’accélération de la transition numérique ainsi que la création d’au moins cinq centres logistiques modernes de niveau international.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est déjà passé de la phase d’élaboration à celle de mise en œuvre, avec des plans d’action assortis de responsabilités et de calendriers précis. Cette évolution est jugée fondamentale, la logistique étant désormais directement liée à la production, au commerce extérieur, au commerce électronique et à la capacité des entreprises vietnamiennes à intégrer les chaînes de valeur mondiales.

Le vice-ministre Nguyen Sinh Nhat Tan a souligné que la logistique constitue aujourd’hui un indicateur de la compétitivité économique. Le renforcement des connexions afin de former des chaînes d’approvisionnement intégrées est devenu indispensable pour permettre aux produits vietnamiens d’accéder à davantage de marchés et de s’insérer plus profondément dans les chaînes mondiales, alors que le Vietnam s’affirme progressivement comme un nouveau centre de production en Asie.

Malgré ses atouts géoéconomiques, le pays demeure confronté à plusieurs obstacles : coûts logistiques élevés, infrastructures insuffisamment synchronisées entre routes, chemins de fer, ports maritimes, ports secs et entrepôts, ainsi qu’une coordination régionale encore limitée.

Le crédit-bail (leasing) constitue la solution optimale permettant aux entreprises de moderniser leurs équipements sans exiger de garanties réelles. Photo: VietnamPlus

Selon Bui Nguyen Anh Tuan, vice-directeur de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, le principal levier réside dans la création de centres logistiques régionaux et interrégionaux reliés aux ports maritimes, ports secs, postes-frontières, réseaux ferroviaires, autoroutes et plateformes de commerce électronique. Cette approche doit permettre d’éviter les investissements dispersés et de constituer de véritables pôles logistiques capables de connecter les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Du côté des entreprises, plusieurs acteurs estiment que cette stratégie ouvre de nouvelles perspectives pour les groupes vietnamiens. Tran Ngoc Khanh, directeur général de la société par actions OPL Logistics, considère que cette politique favorisera la transition des entreprises locales d’un modèle de services fragmentés vers des investissements d’infrastructures de grande envergure.

Cependant, les professionnels soulignent également plusieurs défis : infrastructures encore limitées, soutien insuffisant à la transition verte et manque de partage des données entre les organismes de gestion. À l’avenir, la logistique intelligente devra intégrer davantage l’intelligence artificielle afin d’assurer des chaînes d’approvisionnement fluides, transparentes et optimisées.

Selon Nguyen Le Hang, directrice des affaires extérieures de SLP Vietnam, les infrastructures vertes et modernes offriront aux entreprises "trois avantages" : économies, rapidité et capacité d’adaptation. Les normes liées aux certifications vertes, aux énergies propres et à la transparence des données d’émissions deviennent désormais essentielles pour accéder aux grands clients internationaux, attirer les investissements et renforcer la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ainsi, la logistique apparaît aujourd’hui comme un nouveau moteur potentiel de croissance pour l’économie vietnamienne. Grâce à des réformes coordonnées dans les domaines des infrastructures, de la transition numérique, de la transition verte et de la coopération régionale, le Vietnam ambitionne de passer du statut de plateforme de transit à celui de centre régional d’organisation des chaînes d’approvisionnement en Asie du Sud-Est. -VNA/VI