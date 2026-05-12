Le Premier ministre appelle à des avancées concrètes en matière de science, d’innovation et de transformation numérique

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé le 11 mai la troisième réunion de 2026 du Comité directeur gouvernemental sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et le Projet 06.

Lors de cette réunion, les participants ont évalué l’état d’avancement des missions engagées, les résultats obtenus, les difficultés persistantes ainsi que les principales priorités pour le deuxième trimestre et les mois à venir.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Dans son discours de conclusion, le chef du gouvernement a rappelé que le Comité directeur devait appliquer de manière rigoureuse les orientations fixées par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, avec l’exigence d’une mise en œuvre substantielle, efficace et assortie de résultats précis et mesurables.

Selon lui, depuis le début de l’année et plus particulièrement depuis avril, les missions et solutions relatives aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique ont été activement mises en œuvre conformément à la Résolution 57 et à la Conclusion 18, avec des progrès jugés visibles et positifs.

Le Premier ministre a toutefois souligné que de nombreuses missions restaient en retard. Il a pointé les insuffisances du cadre réglementaire, encore fragmenté et parfois contradictoire, ainsi que la lenteur dans la construction, la connexion et le partage des bases de données nationales et sectorielles. Il a également relevé les limites de la réforme administrative et des services publics en ligne : seulement 201 des 794 procédures administratives ont été adaptées afin de remplacer les dossiers papier par des données numériques.

Le Minh Hung a également évoqué les difficultés liées au développement des technologies stratégiques et des technologies de base, aux infrastructures numériques, à la cybersécurité, aux ressources humaines hautement qualifiées et mécanismes de rémunération incitative et à la coordination entre les différents niveaux administratifs.

Le Premier ministre a estimé que les causes subjectives restaient prédominantes, citant un manque de fermeté dans la direction, une coordination encore insuffisante, la lenteur dans la mobilisation des ressources et des investissements, ainsi que l’absence de mécanismes attractifs pour les talents hautement qualifiés et les limites des entreprises nationales en matière de technologies et d’innovation.

Il a ainsi demandé aux dirigeants des ministères, secteurs et collectivités locales d’assumer directement la responsabilité des résultats obtenus, soulignant que l’évaluation des responsables dépendrait désormais de la mise en œuvre effective de la Résolution 57 et du Projet 06.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de développer de manière synchronisée les infrastructures numériques et de garantir le partage fluide des données afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance publique et de faciliter au maximum les démarches des citoyens et des entreprises. Il a également identifié l’économie des données et l’intelligence artificielle comme des priorités de la transformation numérique nationale.

Parmi les orientations majeures, Le Minh Hung a appelé à promouvoir activement le modèle de coopération dit des "trois acteurs" associant l’État, les instituts et universités ainsi que les entreprises, afin de mobiliser davantage de ressources pour la recherche, l’innovation et la commercialisation des technologies.

Le gouvernement souhaite également accélérer le développement des technologies stratégiques et abandonner les approches dispersées au profit de mécanismes de commandes ciblées, fondés sur des produits et des marchés concrets, ainsi que sur des mécanismes financiers spécifiques acceptant des risques maîtrisés.

La troisième réunion de 2026 du Comité directeur gouvernemental sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et le Projet 06. Photo: VNA

Le Premier ministre a fixé plusieurs objectifs immédiats, notamment l’achèvement en mai 2026 de toutes les missions en retard et l’accélération du nettoyage, du partage et de l’interconnexion des données nationales et sectorielles.

Il a demandé au ministère de la Sécurité publique de mettre rapidement en service le Centre national des données au cours du mois de juin 2026 et d’assurer le fonctionnement stable et interconnecté du Portail national des services publics.Le ministère des Sciences et des Technologies a, pour sa part, été chargé d’élaborer des mécanismes de commandes et d’évaluation des produits scientifiques et technologiques, d'innovation et de transformation numérique fondés sur les résultats obtenus, ainsi que des cadres économiques et techniques pour les données numériques, l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage, les technologies stratégiques, etc.

Le Minh Hung a également demandé aux ministères sectoriels, notamment ceux de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Santé et de la Construction, d’identifier rapidement les technologies stratégiques prioritaires et les grands projets scientifiques liés à leurs domaines de compétence. -VNA/VI