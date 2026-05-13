Le Sommet VIPC 2026 met en avant les ambitions technologiques stratégiques du Vietnam

Le Sommet vietnamien de l'innovation et du capital privé 2026 constituera une plateforme majeure de mise en relation entre décideurs politiques, investisseurs internationaux, entreprises technologiques et startups afin de stimuler les flux d’investissement et de soutenir l’écosystème vietnamien de l’innovation en pleine expansion.

Le Centre national de l'innovation a officiellement annoncé les informations relatives au Forum vietnamien sur l'investissement et l'innovation 2026 (Sommet VIPC 2026). Photo : Vietnam+

C’est ce qui a été souligné lors d’une conférence de presse organisée le 12 mai à Hanoï. Cette conférence était coorganisée par le Centre national de l'innovation (NIC), la Vietnam Private Capital Agency et DO Ventures.



Anciennement connu sous le nom de « Sommet des entreprises du Vietnam », ce forum est organisé depuis 2019 sous l’égide de l’ancien ministère du Plan et de l’Investissement, désormais intégré au ministère des Finances. Il vise à promouvoir le dialogue politique et à renforcer les connexions entre les fonds d’investissement nationaux et internationaux et l’écosystème vietnamien des startups.



Lors de la conférence, Kim Ngoc Thanh Nga, directrice adjointe du NIC, a indiqué que le Vietnam accordait une priorité stratégique au développement des secteurs technologiques à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d’impact économique, notamment l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, le big data, les biotechnologies et d’autres technologies de pointe, conformément à la décision n°21/2026/QD-TTg du Premier ministre sur les industries technologiques stratégiques.



En tant que plateforme essentielle reliant les acteurs de l'écosystème d'innovation, le NIC collabore étroitement avec les ministères, les collectivités locales, les entreprises, les fonds d'investissement, les instituts de recherche, les universités et les partenaires internationaux afin de développer des écosystèmes technologiques stratégiques capables d'attirer au Vietnam les connaissances, les technologies et les ressources financières mondiales, a précisé Kim Ngoc Thanh Nga.



À travers le VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à bâtir un environnement d’investissement transparent, compétitif et intégré à l’échelle internationale, tout en mettant en place de nouveaux mécanismes financiers destinés à faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs stratégiques de croissance, a-t-elle ajouté.



Le forum de cette année, placé sous le thème « De la politique au capital : mobiliser les capitaux privés pour les industries stratégiques du Vietnam », vise à traduire les réformes politiques en flux d’investissement concrets pour l’avenir économique du pays.



Kim Ngoc Thanh Nga a exprimé sa conviction qu’avec le soutien des agences gouvernementales, des entreprises, des investisseurs, des experts et des partenaires internationaux, le Sommet VIPC 2026 continuera de créer des liens significatifs, de nouvelles initiatives et des opportunités de coopération à long terme pour l’écosystème d’innovation vietnamien.

Max-F. Scheichenost, membre fondateur du conseil d’administration de la VPCA et associé gérant de NGF. Photo : Vietnam+



Max-F. Scheichenost, membre fondateur du conseil d’administration de la VPCA et associé gérant de NGF, a estimé que le Vietnam venait d’achever l’un des cycles de réformes politiques les plus importants de son histoire, notamment dans les domaines du développement du secteur privé et du capital-risque.



Le Vietnam a déjà prouvé son attractivité en tant que destination d’investissement et n’a plus besoin de démontrer son attrait auprès des investisseurs, a-t-il souligné.



D’après le NIC, le sommet se tiendra le 28 mai à Hô Chi Minh-Ville et devrait réunir plus de 1.500 participants vietnamiens et étrangers, dont des représentants de ministères, de collectivités locales, d’institutions financières internationales, de fonds de capital-risque et de capital-investissement, de multinationales technologiques, de licornes, de startups technologiques et d’experts de premier plan dans le domaine de l’innovation.



Ce forum mettra en lumière la transformation en cours au Vietnam, notamment les efforts déployés pour développer et améliorer les mécanismes de financement de la science, de la technologie et de l’innovation. Les capitaux publics devraient jouer un rôle moteur dans la mobilisation des ressources d’investissement social grâce à de nouveaux mécanismes tels que les places financières internationales, les fonds de capital-risque nationaux et locaux et d’autres initiatives politiques.



Le sommet abordera également les politiques d’investissement technologique, le financement de l’innovation, les secteurs technologiques stratégiques et les opportunités de connecter les capitaux internationaux à l’écosystème technologique vietnamien.



En marge de l’événement, le NIC et ses partenaires organiseront des expositions et des activités de réseautage destinées à l’écosystème de l’innovation vietnamien, avec des sessions de mise en relation entre autorités locales et fonds d’investissement, startups et investisseurs, ainsi qu’entre entreprises technologiques vietnamiennes et partenaires internationaux.



Le sommet marquera également la publication officielle du Rapport 2026 sur l’investissement dans la technologie et l’innovation au Vietnam ainsi que de l’Indice du marché des capitaux privés. Outre les séances plénières, des rencontres privées entre fonds d’investissement et entreprises technologiques vietnamiennes ainsi que plusieurs événements de réseautage destinés aux partenaires stratégiques et investisseurs étrangers seront également organisés.- VNA/VI