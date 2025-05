Le site commémoratif du Président Hô Chi Minh

Chaque année, le mausolée du Président Hô Chi Minh et ses environs accueillent des millions de visiteurs qui souhaitent présenter leurs hommages au grand leader. Le site offre aux visiteurs la chance de voir des objets et documents précieux sur les activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh, ou «Oncle Hô», comme il est affectueusement appelé par les Vietnamiens.

En raison de l'amour et l'admiration du peuple vietnamien pour leur grand chef, après sa mort le 2 septembre 1969, l'État vietnamien a ordonné la construction du mausolée en vue de préserver la dépouille mortelle du président. Commencé le 2 septembre 1973, avec des localités, des unités civiles et militaires et des gens de tout le pays, le mausolée, en granit, a été inauguré deux ans plus tard, le 29 août 1975.





Le mausolée du Président Hô Chi Minh, lieu de repos du leader bien-aimé du peuple vietnamien.

Le mausolée du Président Hô Chi Minh accueille des milliers de visiteurs par jour.

La maison sur pilotis et l'étang où le président avait l’habitude de nourrir des poissons.

La Pagode au pilier unique.

Des visiteurs internationaux au site commémoratif.

Le Musée Hô Chi Minh conserve de nombreux documents précieux concernant la vie du président.

Visiteurs lisant des documents sur la vie révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.

Le Musée Hô Chi Minh fait partie des destinations incontournables de Hanoi.