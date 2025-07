Les grottes de Sang et de Tôi : trésors naturels de l’archipel de Cát Bà

22/07/2025

Niché au cœur des majestueuses montagnes calcaires de la baie de Lan Ha, les grottes de Sang et de Tôi sont un chef-d'œuvre façonné par la nature au cours de millions d'années. Leur beauté mystérieuse fascine et invite à la découverte. Aujourd’hui, cet endroit unique est devenu une étape incontournable pour les voyageurs, qu’ils soient locaux ou venus de loin, dès leur arrivée sur l’île de Cát Bà, à Hai Phong.

Les grottes de Sang et de Tôi sont situées à proximité l’une de l’autre dans l’archipel de Cát Bà, à la frontière entre les baies d’Ha Long et de Lan Ha. Photo : Công Dat

Depuis l’embarcadère de la charmante ville de Cát Bà, les visiteurs embarquent pour une traversée en bateau à travers un dédale d’îles calcaires ondulantes, baignées dans une mer d’un bleu profond. La destination : les grottes de Sang et de Tôi, deux trésors naturels aux caractères bien distincts.

La grotte de Sang se démarque par une caractéristique exceptionnelle : un grand trou dans le plafond, laissant pénétrer un rayon de soleil qui illumine magiquement l’espace, se reflétant sur la surface cristalline de l’eau en contrebas. La lumière naturelle filtrée à travers les fissures crée un tableau d’une beauté irréelle, rappelant une aquarelle peinte par la mer et la roche.

À l’intérieur, un vaste univers de stalactites aux formes étonnantes orne le plafond et les parois, sculpture vivante façonnée par le temps. L’eau calme, miroir parfait, reflète ces formations, donnant vie à un décor féerique. Les visiteurs peuvent explorer cette grotte en kayak, découvrant la beauté sauvage et mystérieuse de la nature, comme tout droit sortie d’un rêve.

À côté de la grotte de Sang se trouve celle de Tôi, une cavité entièrement fermée, dépourvue de lumière naturelle. Sa seule source d’éclairage provient d’une lampe de poche, ce qui confère à l’endroit une atmosphère énigmatique, propice à l’exploration et à la contemplation. Le son de l’eau gouttant des stalactites et l’écho résonnant entre les falaises créent une ambiance à la fois mystérieuse et magique, transportant les visiteurs vers une époque reculée de la Terre.

Ce qui rend ces grottes encore plus exceptionnelles, c’est leur environnement marin unique. Sous leurs eaux translucides, une vie foisonne : récifs coralliens aux couleurs chatoyantes, bancs de poissons tropicaux nageant autour des formations rocheuses… C’est un monde aquatique dynamique où la plongée révèle une richesse écologique rare. Les passionnés peuvent admirer cette biodiversité dans un silence presque sacré, émerveillés par la beauté sous-marine.

Les touristes se reposent au bord du grand lac à l’intérieur de la grotte de Sang. Photo : Công Dat

Selon l’heure de la journée, la magie opère différemment. Au lever du soleil, dans la fraîcheur matinale, un ballet de rayons traverse la grotte de Sang, illuminant l’espace d’une douce lumière d’aube. À midi, le soleil projette ses colonnes de lumière vers le fond de la grotte, illuminant la scène d’une splendeur cristalline. Au crépuscule, un jeu de couleurs chaudes colore la roche en un dernier hommage à la journée qui s’achève, un spectacle à ne pas manquer.