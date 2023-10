À la découverte de la magnifique plage de Da Nhay

30/10/2023

La sauvage plage de Da Nhay, avec ses grottes aux formes étranges entrecoupées de rochers aux formes étranges, est une destination à ne pas manquer lorsque vous venez à Quang Binh. Vous pourrez non seulement vous immerger dans l'eau bleu clair, mais aussi participer à de nombreuses activités sportives telles que baignade, trekking, randonnée en forêt...

La plage est située à environ 30 km du centre-ville de Dông Hoi (Quang Binh). Les visiteurs prennent la Nationale 1A en direction du col Ly Hòa. Lorsque vous atteignez le pied du col, juste à côté de la plage, un complexe montagneux rocheux unique apparaîtra sous vos yeux, qui est la célèbre destination touristique de la plage de Da Nhay.

Selon les anciens du village de Ly Hoà, le nom Da Nhay existe depuis longtemps. Grâce à l’érosion des vagues, de gros rochers apparemment inanimés prennent vie avec toutes sortes de formes différentes. Ces grands et petits rochers s'élèvent sur la plage comme des formes d'animaux sautant dans l'océan, c'est pourquoi les gens l'appellent la plage de Da Nhay. Grâce à l'influence habile de « Mère nature » a vu le jour une destination touristique originale.



Sur la plage de Da Nhay, il y a un puits appelé “Coc” (Grenouille) avec un gros rocher recouvrant l'embouchure du puits, ajoutant au mystère de cet endroit. Le puits Coc est situé au fond de la grotte homonyme dont l'eau est limpide. Chaque fois que les gens viennent faire la prière au temple Nam Hai Dai Vuong, ils se rendent à la grotte de Coc pour chercher de l'eau pour la cérémonie.

En outre, les eaux face à la plage abritent également de nombreux récifs coralliens souterrains qui constituent des conditions de vie favorables pour de nombreux types de fruits de mer tels que crevettes, calamars, crabes et d'autres types de poissons. C’est la raison pour laquelle la plage de Da Nhay est un endroit merveilleux pour déguster des fruits de mer frais.

En venant à la plage de Da Nhay à Quang Binh, les visiteurs admirent non seulement une nature paisible, mais profitent également d'expériences intéressantes telles que des activités nautiques. De plus, ils peuvent faire des randonnées dans les forêts de peupliers, du camping de nuit,...

Grâce à une beauté naturelle poétique comprenant mer, montagnes, forêts et de nombreux services environnants, la plage de Da Nhay attire de plus en plus de touristes. /.