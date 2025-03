Pagode Met : une ancienne pagode de la région de Co Am

12/03/2025

Située dans la commune de Co Am, district de Vinh Bao, à Hai Phong, la pagode Met a été construite vers le XVIe siècle par le général Tran Khac Trang. Autrefois, elle servait de lieu de pratique pour de nombreux moines et ermites, dont le Premier Docteur Nguyen Binh Khiem. Aujourd'hui, elle est reconnue comme école bouddhiste et centre culturel important de la région de Co Am.

En 1998, la pagode Met a été classée par l'État site historique et culturel de niveau national. Photo: Công Dat/VI

Malgré les nombreuses restaurations et réparations au cours de l’histoire, la pagode Met a su préserver ses caractéristiques architecturales anciennes et uniques. L'architecture traditionnelle vietnamienne se reflète dans ses diverses structures. La porte à trois entrées constitue le premier élément mettant en valeur la beauté architecturale ancienne, avec des motifs décoratifs complexes et délicats. Vient ensuite le sanctuaire principal, où se trouvent des statues de Bouddha en bois précieux, finement sculptées. La salle des ancêtres est dédiée aux moines fondateurs qui ont contribué à sa construction et à son développement. De plus, la pagode comprend une maison d'hôtes pour les visiteurs et un étang à lotus, créant ainsi une atmosphère tranquille et paisible.

Vue panoramique. Photo : Archives

Façade du sanctuaire principal.

L'une des caractéristiques distinctives de la pagode Met est son lien avec Nguyen Binh Khiem (Trang Trinh), un lettré vietnamien réputé. Selon les annales historiques, Nguyen Binh Khiem réussit les examens impériaux et obtint le titre de Premier Docteur (Trang nguyên). Il reçut également le titre de marquis Trinh Tuyen et fut appelé Trang Trinh. Après avoir servi comme mandarin pendant sept ans, il soumit un mémorandum pour destituer 18 fonctionnaires corrompus, mais celui-ci fut ignoré. Il démissionna ensuite, retourna dans sa ville natale et vécut en reclus, prenant le titre de Bach Van Cu Si. À la pagode Met, il fonda une école et forma de nombreux disciples remarquables par leur vertu et leur talent, tels que Nguyen Du, le ministre Le Luong Huu Khanh, et le Premier Docteur Phung Khac Khoan (Trang Bung).



À l'intérieur du sanctuaire principal. Photo: Công Dat/VI

La pagode Met n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural ; elle conserve également des valeurs culturelles et spirituelles profondes. Elle est devenue un élément indispensable de la vie spirituelle de la communauté locale. Chaque année, la pagode organise de nombreuses fêtes traditionnelles, telles que la cérémonie d'anniversaire du Bouddha (Phat Dan) et la fête Vu Lan (une fête bouddhiste importante, connue sous le nom de jour du pardon des morts ou jour de la piété filiale envers les parents et les ancêtres), qui attirent de nombreux participants. Chaque année, la pagode organise de nombreuses fêtes. Photo : Archives La pagode Met est également une destination touristique populaire. Chaque année, de nombreux visiteurs viennent découvrir son histoire et admirer sa beauté.

Organisation de la fête de la Mi-automne dans la pagode. Photo : Archives

La pagode Met incarne à la fois des valeurs historiques, architecturales et spirituelles ; il est crucial pour la communauté locale de préserver et promouvoir son histoire et sa beauté, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel national./.

Texte et Photos: Công Dat/VI & Archives - Traduction: Hà Vu