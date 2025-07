Da Nang à la saison des fleurs jaunes et des doucs à pattes rouges

Un beau douc adulte admire le lever du soleil.

Chaque année, de mars à avril, les forêts de la péninsule de Son Tra, à Da Nang, se parent d'un jaune éclatant grâce aux fleurs de lim xet. C'est aussi la période où les arbres forestiers produisent une abondance de nouvelles pousses, attirant ainsi les animaux folivores, en particulier le douc à pattes rouges, un magnifique primate souvent surnommé le « roi des primates ».

Au printemps, la forêt de Son Tra est couverte d'un tapis de fleurs jaunes de lim xet.

Le douc à pattes rouges (Pygathrix nemaeus) est principalement un singe folivore, mais son régime alimentaire s'adapte aux saisons, incluant occasionnellement fruits et graines. Des études menées sur la péninsule de Son Tra révèlent que les doucs consomment plus de 87 % de feuilles, dont plus de 66 % de jeunes pousses. Les fruits et les graines constituent 10,2 % de leur alimentation totale, le reste étant composé de quelques fleurs, écorces ou pétioles.

Une famille de doucs se promène.

Bien qu'il vive et se déplace principalement dans la canopée, le douc à pattes rouges descend parfois au sol pour boire de l'eau ou même consommer de la terre afin de compléter son apport en minéraux.

Expressions captivantes du douc à pattes rouges de Son Tra

Le douc à pattes rouges est une espèce de primate rare et endémique de l'Indochine. Il est classé comme espèce menacée dans le Livre rouge du Vietnam et le Livre rouge de l'UICN. Selon le Centre de préservation de la biodiversité GreenViet, qui œuvre dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam, la population sauvage de doucs à pattes rouges à Son Tra, près de Da Nang, s'élève actuellement à plus de 1 300 individus. C'est la plus importante et la plus durable population de cette espèce à ce jour.

Les doucs vivent principalement dans les grands arbres, mais descendent parfois pour s'adapter à leur environnement.

Le douc à pattes rouges est connu sous de nombreux noms, témoignant de son apparence distinctive : Singe aux cing couleursen raison de sa fourrure pouvant présenter jusqu'à cinq teintes différentes. Singe pape : son pelage coloré et noble lui a valu ce surnom; Singe soldat : un anneau de fourrure noire sur sa tête rappelle un béret militaire; Singe « à tête et queue découvertes » : lorsqu'il perçoit une présence humaine, il se couvre souvent le visage avec des branches et des feuilles, laissant sa queue pendante visible, ce qui est à la fois amusant et caractéristique.

Les doucs vivent en groupe, dirigé par un mâle

Nos observations récentes montrent que la plupart des groupes de doucs à Son Tra comptent actuellement des bébés, souvent plusieurs. Cela indique une excellente capacité d'adaptation et une croissance saine de la population dans cet environnement.

Une femelle et son bébé.

Le douc à pattes rouges a été décrit et nommé pour la première fois en 1771 par Linné sous le nom de Simia nemaeus. À l'époque, cette espèce était observée au nord de la province de Quang Nam et sur le mont Chu Mom Ray, dans la province de Kon Tum. Sur la péninsule de Son Tra, sa population a été découverte en 1969 par Van Peenen et ses collègues. Les études confirment que les doucs à pattes rouges peuvent se reproduire tout au long de l'année, que ce soit à l'état sauvage ou dans des stations de sauvetage animalières.

Cependant, le pic de la période de reproduction a lieu pendant la saison sèche, grâce à l'abondance des sources de nourriture et aux conditions climatiques favorables au développement des jeunes.

Les riches ressources alimentaires de la péninsule de Son Tra permettent aux doucs et autres primates de bien se développer.

Les doucs à pattes rouges sont des animaux diurnes qui vivent principalement dans les arbres. Les familles choisissent généralement de grands arbres à la canopée épaisse pour dormir, et elles ne dorment jamais dans des grottes ou sur des falaises. Socialement, ils vivent en familles composées d'un seul mâle adulte, de deux ou trois femelles (compagnes) et de leurs petits.

Parfois, plusieurs familles peuvent se regrouper pour former un grand groupe pouvant atteindre 50 individus. À Son Tra, la bonne conservation de la population de doucs à pattes rouges enrichit non seulement l'écosystème unique de la Réserve, mais devient également un atout majeur pour l'écotourisme./.