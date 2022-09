Le palais An Dinh, trésor architectural de la dynastie des Nguyên

Le palais An Dinh dont l’ancien nom est Phung Hoa fut un bâtiment de bois situé au bord de la rivière An Cuu, construit par le roi Dong Khanh (1864-1889) pour son fils aîné, le prince héritier Khai Dinh (1885-1925). Lorsqu’il monta sur le trône, le roi Khai Dinh transforma le palais en bois en architecture moderne en le palais le plus somptueux du Vietnam à cette époque, puis le baptisa palais An Dinh. Puis il remit l’édifice à son fils, le prince Vinh Thuy ou roi Bao Dai (1913-1997). Le palais An Dinh de trois étages abritant 22 pièces dont un somptueux vestibule au 1er étage Les motifs de décoration sur le portique sont inspirés de l’architecture traditionnelle royale Portrait de la feu reine Nam Phuong au palais An Dinh Un ensemble de table et chaises de style européen L'escalier menant au 2e étage du palais An Dinh est sculpté de façon sophistiquée Après la Révolution d’Août en 1945, le roi Bao Dai fut détrôné. Lui, la reine-mère et la reine, ses enfants, s'installèrent au palais An Dinh. Sous le règne des rois Khai Dinh (1916-1925) et Bao Dai (1926-1945), le palais fut une résidence où furent organisés les réceptions et mariages de la famille royale avec la participation de la Cour, des membres du gouvernement français au Vietnam. Le palais évoque un séjour de la famille royale de Bao Dai après sa destitution en 1945. Un ensemble de table et chaises de style européen Portrait de la feu reine Nam Phuong au palais An Dinh Les peintures murales du palais An Dinh, âgées presque de cent ans, sont l’association des beaux- arts traditionnels et contemporains au Vietnam du début du 20e siècle

En plus d’un siècle, dégradé par les guerres successives et le temps, l’édifice, d’une superficie totale de 23.000 m² à l’origine et composé au total d'environ 10 ouvrages à savoir le portique, la maison communale Trung Lâp, le Khai Tuong Lau, le théâtre Cuu Tu Dinh, des rivières… n'en compte plus que trois : le portique, la maison communale Trung Lâp, et le Khai Tuong Lau.