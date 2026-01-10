Le Championnat international de golf par équipes du Vietnam, le swing et la mer

Le tournoi réunira des golfeurs de neuf pays: Vietnam, Japon, République de Corée, Chine, États-Unis, Canada, Thaïlande, Laos et Cambodge. Chaque équipe sera composée de 12 joueurs officiels et de quatre remplaçants.

Le Championnat international de golf par équipes 2026 réunit des golfeurs de neuf pays. Photo : organisateurs

Le Championnat international de golf par équipes du Vietnam 2026 (VITGC) se déroulera du 9 au 11 janvier au NovaWorld Phan Thiet Golf Club, dans la province de Lâm Dông.



Le Championnat international de golf par équipes du Vietnam 2026 se déroulera au NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Photo : VietnamPlus

Tous les participants sont des golfeurs amateurs d'élite, comme en témoignent leurs handicaps inférieurs à 10,0. Le championnat se disputera sous forme de match-play (scoring au trou par trou) dans trois catégories : fourball, foursome et simple.



Les équipes s’affronteront en duels, accumulant des points au fil des tours pour déterminer le classement général. Une victoire rapporte un point et un match nul 0,5 point. Après deux jours de compétition et un total de 24 matchs, l’équipe ayant accumulé le plus de points sera sacrée championne.-VNA/VI