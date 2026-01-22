13es Jeux paralympiques de l’ASEAN : Départ en fanfare pour le Vietnam

Les athlètes vietnamiens en situation de handicap ont signé un début impressionnant aux 13es Jeux paralympiques de l’ASEAN, organisés à Nakhon Ratchasima (Thaïlande), en remportant un total de huit médailles d’or dès la première journée officielle de compétition, le 21 janvier.

Dans l'épreuve du 400 m nage libre messieurs, le Vietnam a dominé le podium en raflant les trois premières places. Photo: VNA



Le nageur chevronné Vo Huynh Anh Khoa a une nouvelle fois confirmé son statut en offrant au Vietnam sa première médaille d’or de ces Jeux, à l’issue de l’épreuve du 400 m nage libre messieurs (catégorie S8). Il a conservé son titre avec un temps de 5 minutes 26 secondes 16.



Dans cette épreuve, le Vietnam a dominé le podium en raflant les trois premières places. Hàn Quang Thoai et Dang Van Công ont respectivement décroché les médailles d’argent et de bronze. La victoire d’Anh Khoa a donné le ton à une journée couronnée de succès pour l’équipe nationale de natation, laquelle a remporté sept des huit médailles d’or vietnamiennes.



Les nageurs vietnamiens ont poursuivi sur leur lancée avec plusieurs performances remarquables. Nguyên Van Hanh s’est adjugé la médaille d’or du 100 m brasse messieurs (SB11), Trinh Thi Bich Nhu a remporté l’or du 100 m brasse dames (SB4-5), tandis que Lê Thị Dung s’est imposée au 100 m nage libre dames (S8).



À noter également la performance exceptionnelle de Vi Thi Hang, qui a décroché deux médailles d’or, dont une assortie d’un nouveau record des Jeux au 50 m dos dames (S6-S7). Elle a réalisé un temps de 45 secondes 63, améliorant nettement l’ancien record, établi à 49 secondes 63.



Par ailleurs, l’équipe vietnamienne d’haltérophilie a également contribué au riche palmarès en or. L’haltérophile expérimenté Lê Van Công a triomphé dans la catégorie des moins de 49 kg, soulevant un total de 178 kg et devançant nettement ses principaux concurrents indonésiens.

L'haltérophile vietnamien Le Van Cong. Photo : VNA

À l’issue de cette première journée de compétition, le Vietnam totalisait huit médailles d’or, cinq d’argent et six de bronze, se classant provisoirement au troisième rang du tableau des médailles, derrière la Thaïlande, pays hôte, et l’Indonésie.



Cette excellente entame a dépassé les attentes et mis en lumière la détermination, la résilience et l’esprit de compétition des athlètes vietnamiens lors de ce grand rendez-vous sportif régional./.