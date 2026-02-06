Le Vietnam se pare d’argent aux Championnats d’Asie de tir 2026

Dans l’épreuve par équipes féminine de pistolet à air comprimé 10 m, Trinh Thu Vinh s’est qualifiée pour la finale et a terminé cinquième avec 177,2 points. La tireuse Triêu Thi Hoa Hông a pris la sixième place avec 154,7 points. Malgré l’absence de médailles individuelles, le Vietnam a remporté la médaille d’argent par équipes.



La tireuse Trinh Thu Vinh. Photo : VNA

Le Vietnam a remporté la médaille d’argent à l’épreuve de pistolet à air comprimé 10 m femmes aux Championnats d’Asie de tir 2026, qui se déroulent en Inde.



Dans l’épreuve par équipes féminine de pistolet à air comprimé 10 m, Trinh Thu Vinh s’est qualifiée pour la finale et a terminé cinquième avec 177,2 points. La tireuse Triêu Thi Hoa Hông a pris la sixième place avec 154,7 points. Malgré l’absence de médailles individuelles, le Vietnam a remporté la médaille d’argent par équipes.



Les trois tireuses Trinh Thu Vinh, Triêu Thi Hoa Hông et Nguyên Thuy Trang ont totalisé 1.713 points, se classant deuxièmes derrière l’équipe indienne (1.726 points). Taiwan (Chine) a décroché le bronze avec 1.711 points.

Dans l’épreuve par équipes masculine de pistolet à air comprimé 10 m, Pham Quang Huy a atteint la finale individuelle, mais a terminé sixième avec 157,9 points.

Des tireuses vietnamiennes remportent la médaille d'argent à l'épreuve de pistolet à air comprimé 10 m femmes lors du Championnat asiatique de tir à la carabine/pistolet 2026. Photo : VFS

L’équipe masculine vietnamienne – composée de Pham Quang Huy, Lai Cong Minh et Nguyên Dinh Thanh – a totalisé 1.715 points, se classant quatrième. L’Ouzbékistan a remporté le titre par équipes avec 1.732 points.



Organisée par la Confédération asiatique de tir, la rencontre de New Delhi propose des compétitions de tir à la carabine et au pistolet et se terminera le 13 février. Au total, 311 tireurs de 20 pays participent à la compétition dans la capitale indienne.



Le Vietnam a envoyé 14 tireurs dans les catégories pistolet et carabine. Cette compétition stratégique sert à évaluer le niveau technique et à préparer l’ASIAD 2026, s’nscrivant dans le nouveau cycle de qualification pour les Jeux olympiques./.