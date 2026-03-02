Le Vietnam deux fois champion du monde par équipes de billard carambole à 3 bandes

Le Vietnam, tenant du titre, affrontait l’Allemagne dans une revanche très attendue, après un match nul contre le pays hôte en phase de groupes lors de l’événement phare de l’Union mondiale de billard (UMB), du 26 février au 1er mars à Viersen, en Allemagne.



Trân Quyêt Chiên (à gauche) et Nguyên Trân Thanh Tu ont aidé le Vietnam à remporter le championnat du monde. Photo : DBU

Deux joueurs de billard vietnamiens, Trân Quyêt Chiên et Nguyên Trân Thanh Tu, ont réalisé une performance maîtrisée et de haut niveau lors du 38e Championnat du monde par équipes nationales de billard carambole à 3 bandes 2026 à Viersen, en Allemagne, remportant le titre pour la deuxième fois.



Le Vietnam affrontait l’Allemagne dans une revanche très attendue, après un match nul contre le pays hôte en phase de groupes, où Quyêt Chiên avait remporté sa rencontre tandis que Thanh Tu s’était incliné de justesse.



Lors du premier match de la finale, Quyêt Chiên était opposé à son grand rival Allemand Martin Horn. La star vietnamienne a pris un bon départ et s’est rapidement forgée une avance. Cependant, Martin Horn a réagi avec une série de 12 points dans la 12e manche pour réduire l’écart à 17-19, puis a ajouté 6 points dans la 13e manche pour mener 23-19 à la mi-temps.



Après la pause, Quyêt Chiên a fait preuve de classe et de ténacité. Il a réalisé une série de 6 points dans la 15e manche pour égaliser à 26-26. Au moment décisif, alors que le score était de 29-30, le joueur vietnamien a inscrit 11 points décisifs dans la 17e manche pour sceller la victoire 40-30.



Grâce à ce résultat, Quyêt Chiên a réalisé un parcours parfait dans le tournoi, restant invaincu tout au long du championnat.



Face à l’Allemand Amir Ibraimov sur l’autre table, Thanh Tu a dominé la majeure partie de la rencontre et a conservé l’avantage malgré une forte résistance de son adversaire dans les dernières manches.



Malgré une tentative de remontée de Amir Ibraimov en fin de match, Thanh Tu a gardé son sang-froid pour remporter une courte victoire 40-38 après 28 manches, confirmant ainsi le triomphe du Vietnam 2-0 en finale.



Auparavant, le Vietnam avait fait match nul contre l’Allemagne en phase de groupes. Des victoires contre le Mexique et la France lui ont permis d’accéder aux quarts de finale. L’équipe vietnamienne a ensuite dominé la Turquie et la Suède en quarts et en demi-finales avant de vaincre l’Allemagne en finale.



Cette victoire marque le deuxième titre de champion du monde par équipes de billard carambole à 3 bandes pour le Vietnam. Le pays a remporté le trophée pour la première fois en 2024, lorsque Quyêt Chiên était associé à Bao Phuong Vinh. En 2025, le Vietnam a terminé deuxième après sa défaite face aux Pays-Bas en finale.



Le tournoi célèbre sa 38e édition et réunit 16 équipes en phase finale, dont la Jordanie, la Colombie, le Japon, la Turquie, l’Allemagne, le Vietnam, la France, le Mexique, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, l’Espagne, l’Égypte, la République de Corée et les États-Unis./.