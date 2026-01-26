L’équipe féminine vietnamienne de handball s’élève vers la gloire régionale

La récente victoire marque le deuxième titre des Jeux d’Asie du Sud-Est pour l’équipe féminine vietnamienne de handball, consolidant ainsi la première place du Vietnam dans le handball féminin régional après des années de persévérance et de résilience discrète.

Le Vietnam, qui a surmonté de nombreux obstacles tout au long du tournoi pour atteindre la finale, où il a vaincu le pays hôte, la Thaïlande. Photo: VNA

Au coup de sifflet final, l’équipe féminine vietnamienne de handball a exulté, sa capitaine Hà Thi Hanh étant littéralement projetée en l’air pour célébrer sa victoire âprement disputée aux Jeux d’Asie du Sud-Est. La joie était palpable sur le terrain.

Ce fut un triomphe chargé d’émotion pour le Vietnam, qui a surmonté de nombreux obstacles tout au long du tournoi pour atteindre la finale, où il a vaincu le pays hôte, la Thaïlande, 24-16, sous la pression intense d’un public local acquis à sa cause et qui a rugi jusqu’aux dernières secondes.

Dépassement de soi

Cette victoire marque le deuxième titre des Jeux d’Asie du Sud-Est pour l’équipe, soulignant le leadership et les performances exceptionnels de Hà Thi Hanh et confortant la première place du Vietnam en handball féminin régional après des années de persévérance et de résilience.

« Nous avons travaillé sans relâche et nous y sommes parvenues, surmontant de nombreuses difficultés pour défendre notre titre », a-t-elle fait savoir, les larmes aux yeux, lors de la cérémonie de remise des prix.

Elle a ajouté que la force physique n’était pas le facteur déterminant. Les femmes dotées d’une forte volonté, de compétences et d’une grande vivacité d’esprit peuvent rivaliser à armes égales avec n’importe quelle adversaire redoutable, a-t-elle affirmé, prouvant ainsi que la détermination et le travail d’équipe peuvent triompher, même dans les contextes les plus exigeants.

Il y a plus de dix ans, Hà Thi Hanh, alors âgée de 15 ans, s’entraînait en athlétisme à Hanoi. Quelques mois plus tard, elle fut exclue de l’équipe en raison de sa petite taille – un revers qui allait discrètement redéfinir son avenir.

Au même moment, l’équipe nationale de handball peinait à maintenir son programme, faute d’effectifs et face à un désintérêt croissant du public.

Le handball est un sport olympique, mais il reste peu populaire au Vietnam. Son exigence requiert des joueurs un mental d’acier, une grande résilience et la capacité de rester concentrés et performants sous pression lors de matchs longs et éprouvants.

Hà Thi Hanh découvrit le handball pour tester ses aptitudes et ouvrit rapidement un nouveau chapitre de sa vie, fondé sur le contact, le courage et une adaptation constante.

Deux ans plus tard, l’adolescente intégra l’équipe nationale et contribua à la victoire historique du Vietnam au Championnat d’Asie du Sud-Est, un moment décisif pour ce sport.

Convictions pour le sport de sa vie

Son talent a été de nouveau reconnu lorsqu’elle a été élue capitaine de l’équipe de Hanoi et a rejoint l’équipe de beach handball en 2014. Six ans plus tard, elle était capitaine des deux équipes nationales – une double responsabilité rare.

En quinze ans de handball, Hà Thi Hanh a remporté sept championnats nationaux, quatre championnats régionaux, deux titres aux Jeux d’Asie du Sud-Est et trois championnats d’Asie. Elle a également participé deux fois à la Coupe du monde, un record rarement égalé dans les sports collectifs vietnamiens, témoignant autant de sa longévité que de son excellence.

« Parmi toutes ces médailles, la plus émouvante pour moi a été la médaille d’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est. Elle a marqué mon retour après 15 mois d’opération des ligaments du genou et de rééducation », a-t-elle partagé.

« Pendant ces mois, il y a eu des moments où je me suis demandée si je pourrais un jour rejouer au sport, au handball. Et puis, j’y suis arrivée, contribuant aux côtés de mes coéquipières à la victoire – un moment que je n’oublierai jamais. »

Avec trois médailles d’or asiatiques consécutives en 2022, 2023 et 2025, le Vietnam a égalé le record détenu par la Thaïlande en 2013, 2015 et 2017 – un exploit longtemps considéré comme hors de portée.

Hà Thi Hanh et ses coéquipières auront peu de temps pour se reposer après les célébrations des Jeux d’Asie du Sud-Est. Un calendrier chargé les attend en 2026 : les Jeux asiatiques de plage en avril, la Coupe du monde en juin, les Jeux asiatiques en septembre et le Championnat d’Asie en novembre.

« Le handball, c’est ma vie. Tant que je suis sur le terrain, je me battrai de toutes mes forces. Pour la nouvelle année, je souhaite une excellente forme physique afin de réaliser de grandes choses pour moi-même et pour le Vietnam», a-t-elle confié.

En reconnaissance de ses performances, elle a reçu trois certificats de mérite du Premier ministre, un ordre du travail de l’État et de nombreux certificats de mérite du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour sa contribution exceptionnelle au sport national./.