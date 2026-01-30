Coupe de la Victoire 2025, un rendez-vous d’excellence du sport vietnamien

Les tireux Trinh Thu Vinh et Ha Minh Thanh ont remporté respectivement les titres de Sportive et Sportif de l'année tandis que le prix du Jeune sportif de l’année a été attribué au footballeur Nguyen Dinh Bac.



Le soir du 29 janvier, le Théâtre Ho Guom à Hanoï a accueilli le 9e Gala de la Coupe de la Victoire 2025, l’une des distinctions sportives annuelles les plus prestigieuses du Vietnam. L’événement a été l’occasion pour le sport national de revenir sur une année marquée par les efforts, la persévérance et de nombreuses performances de haut niveau.

Les lauréats ont été désignés par un conseil de vote composé de 17 administrateurs, experts et journalistes sportifs, à l’issue d’un processus rigoureux et transparent. Les résultats ont été dévoilés en direct lors de la cérémonie.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyen Danh Hoang Viet, a souligné que cette 9e édition se déroulait dans une atmosphère d’émulation nationale, saluant le succès du 14e Congrès national du Parti et à l’approche du Têt 2026, le Nouvel An lunaire du Cheval.

Avec 11 catégories de prix, la Coupe de la Victoire poursuit sa mission de reconnaître et d’honorer de manière globale et objective les collectifs et les individus les plus remarquables du sport vietnamien en 2025, une année notamment marquée par les performances aux SEA Games 33, a-t-il indiqué.

Selon les résultats annoncés, le prix du Jeune sportif de l’année a été attribué au footballeur Nguyen Dinh Bac. À 21 ans, il a remporté le Ballon d’or vietnamien 2025, terminé meilleur buteur de l’AFC U23 Asian Cup 2026 avec quatre buts et joué un rôle déterminant dans la conquête de la médaille d’or de l’équipe vietnamienne U22 aux SEA Games 33.

Le trophée du Jeune sportif de l’année a été attribué au footballeur Nguyen Dinh Bac. Photo: VNA

La tireuse Trinh Thu Vinh a été élue Sportive féminine de l’année. En 2025, elle a décroché une médaille d’or et une de bronze au niveau continental et s’est particulièrement illustrée aux SEA Games 33 avec quatre médailles d’or, une d’argent et trois records. Il s’agit de la deuxième année consécutive qu’elle reçoit cette distinction.

La tireuse Trinh Thu Vinh reçoit le trophée de la Sportive féminine de l’année. Photo : VNA

Le titre de Sportif masculin de l’année est revenu au tireur Ha Minh Thanh, vainqueur notamment de deux médailles d’or à la Coupe d’Asie de tir 2025 et de deux autres aux SEA Games 33, où il a également établi un record d’Asie du Sud-Est à l’épreuve du pistolet rapide à 25 mètres.

L’entraîneur Duong Hoang Long (karaté) a été distingué Entraîneur de l’année, tandis que le sélectionneur sud-coréen Kim Sang Sik a reçu le prix du Spécialiste étranger de l’année pour ses résultats marquants avec les sélections vietnamiennes de football en 2025.

L’équipe nationale masculine vietnamienne U22 de football a été sacrée Équipe de l’année après son parcours impressionnant, couronné par la médaille d’or aux SEA Games 33.

La nageuse handisport Vi Thi Hang a, quant à elle, été honorée du titre d’Athlète handisport de l’année. Photo: VNA

La nageuse handisport Vi Thi Hang a, quant à elle, été honorée du titre d’Athlète handisport de l’année.

Dotée d’un montant total de primes de 750 millions de dongs, la Coupe de la Victoire 2025 a une nouvelle fois confirmé son statut de plus haute distinction sportive du Vietnam et de vitrine emblématique de l’excellence sportive nationale./.