La société Lâm Hoàng Phat, un modèle d'adaptation à la pandémie de Covid-19

La société Lâm Hoàng Phat est spécialisée dans la fabrication de meubles en bois de chêne de style européen.





La situation épidémique a été fondamentalement maîtrisée, la société Lâm Hoàng Phat est fidèle à l’esprit de « productivité en toute sécurité » .





Les ouvriers font des efforts pour répondre aux commandes des clients.





Les employés de la société font des efforts pour à la fois s’adapter à la pandémie du Covid-19 et accélérer la production.





Hoàng Huy Tâm, directeur général et président du conseil d’administration de la société Lâm Hoàng Phat, auprès d'ouvriers de sa société.





La qualité des produits est exceptionnelle depuis le séchage du bois brut, la sélection des matériaux, le traitement jusqu’à l’emballage final.





Emballage des produits pour l’exportation.





La société Lâm Hoàng Phat conçoit du mobilier de qualité et prestigieux, répondant aux besoins de grands partenaires nationaux et étrangers.





