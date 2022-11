La fête Nghinh Ông, un rituel original de la province de Ba Ria- Vung Taug Tàu

La fête Nghinh Ông, organisée annuellement au temple dédié au génie Thang Tam, province de Ba Ria- Vung Tau (Sud), constitue une occasion pour les pêcheurs de prier pour des campagnes de pêche sûres, d’abondantes récoltes, une vie aisée, prospère et heureuse.

Ce festival est issu de la tradition séculaire de gratitude des gens envers le « Seigneur Baleine » (Nghinh Ông). Dans la pensée populaire, la baleine est une créature sacrée. Elle fait souvent son apparition pour aider et sauver des pêcheurs en danger au large.

Les navires de pêche réalisent des rites en mer

La fête Nghinh Ông organisée annuellement constitue une occasion de valoriser l'image de Vung Tau auprès des touristes vietnamiens et étrangers

La fête Nghinh Ông est une occasion pour les pêcheurs de prier pour des campagnes de pêche en mer sûres, une vie aisée, prospère et heureuse.

Des personnes âgées conduisent la procession

Participants déguisés lors du rite « thỉnh sắc thần » au temple Thang Tam

La fête Nghinh Ông est une activité annuelle des pêcheurs de la ville de Vung Tau qui se déroule chaque année durant trois jours, du 11 au 13 septembre, soient les 16e, 17e et 18e jours du 8e mois lunaire. Elle comporte deux parties : la cérémonie cultuelle et la fête populaire. La procession part de la maison traditionnelle Cach Mang (Révolution) et se dirige vers le temple Thang Tam, avenue Hoang Hoa Tham, quartier de Thang Tam. Elle consiste à faire des prières devant l’autel dédié à des héros et Morts pour la Patrie et l’autel dédié au « Seigneur Baleine » , faire des représentations d tuông (Théâtre classique)

Les rituels se déroulent dans la zone de Bai Truoc, autour du temple Hon Ba et du site historique de Thang Tam. Les réjouissances populaires ont lieu au quai maritime de Vung Tau et autour de la Tour du drapeau Bai Sau.

La cérémonie Nghinh Ông est un patrimoine culturel folklorique à préserver et à développer. La cérémonie de Nghinh Ông de la ville de Vung Tau, qui se déroule chaque année, est l'occasion de promouvoir l'image de la ville auprès des touristes vietnamiens et étrangers, de faire de cette fête un produit touristique local.

Des habitants de Ba Ria- Vung Tau participent à la fête

Des milliers de pêcheurs et navires de pêche participent à la fête

Nombreux navires de pêche se rassemblent pour participer à la procession du « Seigneur Baleine »

Des jeunes filles déguisées en personnages de la mer

Dès la cérémonie inaugurale, le comité d’organisation frappe les trois coups de gong donnant le signal à la troupe de danse du dragon de commencer à conduire la procession du « Seigneur Baleine » représenté par une maquette de baleine en papier, vers la maison communale Thang Tam. Participent à la procession des gens en tunique traditionnelle déguisés en mandarins, suivis par des gens déguisés en soldats et pêcheurs. En outre, des artistes déguisés en des personnages folkloriques vietnamiens suivent la procession en dansant au rythme de gongs et tambours.

Le comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau a demandé que la cérémonie Nghinh Ông et la fête traditionnelle des pêcheurs de la ville de Vung Tau entrent dans la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux./.