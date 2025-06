Découvrir la culture de Hanoï en jeep : une expérience touristique unique

13/06/2025

Découvrir Hanoï en jeep, une initiative lancée par Hanoi Backstreets Tours, a été classée 10e sur la liste des "Travelers’ Choice of the Best" par Tripadvisor, grâce aux retours positifs des touristes. Ce circuit offre aux visiteurs étrangers une immersion originale dans la culture et le quotidien de la capitale vietnamienne.

Voyage à Hanoi en jeep est une des expériences préférées de nombreux touristes étrangers

Anh Tho, le fondateur de Hanoi Backstreets Tours, est un véritable passionné de voyages, toujours à la recherche de découvertes authentiques, loin des sentiers battus. Ayant rencontré de nombreux touristes étrangers, il les a souvent invités chez lui, dans une impasse discrète de Hanoï, pour leur faire découvrir des recoins moins connus de la ville qui ont su les captiver. C'est cette curiosité partagée qui l'a poussé à créer des circuits de découverte en moto.

Les touristes étrangers sont ravis de voyager à bord d’un jeep en se renseignant sur ce véhicule mythique de l’histoire du Vietnam

Constatant que plusieurs pays d'Asie du Sud-Est possédaient leurs propres véhicules de transport touristique emblématiques, Anh Tho a eu l'idée de proposer une exploration de Hanoï à bord d'une jeep, véhicule mythique de l'armée populaire du Vietnam. Après des recherches minutieuses pour trouver des jeeps répondant aux normes touristiques, le circuit a vu le jour en 2017. Des sites emblématiques aux ruelles secrètes Nous avons eu l'opportunité de participer à ce circuit de quatre heures, avec un groupe de touristes britanniques et australiens. Partant de la rue Hang Tre, l'itinéraire mène les visiteurs devant des sites célèbres tels que le Mausolée du président Hô Chi Minh, l'Opéra de Hanoï, la Cathédrale St Joseph et le Temple de la Littérature Van Miêu-Quôc Tu Giam.

La jeep permet de mieux découvrir les petites rues et le Vieux quartier de Hanoi

Les jeeps emmènent également les visiteurs dans le dédale des rues étroites du Vieux quartier, offrant un aperçu des maisons anciennes, certaines ne couvrant que 15m², et du quotidien animé des rues artisanales et des marchés traditionnels de la capitale. Expériences inoubliables et témoignages élogieux Grâce à ces circuits, les touristes étrangers peuvent également explorer l'îlot du fleuve Rouge, s'informer sur la vie des habitants locaux et expérimenter leurs activités agricoles. Une attraction particulièrement appréciée est la dégustation de café au bord de la ligne ferroviaire de la capitale, à la gare de Gia Lâm, qui permet d'observer les trains passer et de prendre des photos souvenirs sur l'ancien pont Long Biên.

Mme Rita, une touriste de Sydney (Australie), a partagé son enthousiasme : « J'ai découvert l'excursion en jeep à Hanoï grâce à une vidéo sur TikTok. J'ai donc décidé de la vivre lors de ce voyage à Hanoï avec mon fils. J'ai l'habitude d'observer attentivement lorsque je voyage en voiture. J'ai donc observé attentivement une petite maison dans le vieux quartier de Hanoï vendant de nombreux instruments de musique, mais son trop petit espace a dépassé mon imagination. Grâce au guide, l'excursion en jeep m'a permis d'en apprendre beaucoup sur la culture et les habitants de Hanoï. »

Texte : Ngân Ha Photos : Khanh Long/ VI Traduction : Diêu Vân