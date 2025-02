Le folklore à travers les illustrations de la génération Z

L’exposition « Le folklore chez la génération Z » (la génération Z désignant les jeunes nés entre 1995 et 2012), organisée en juin 2024 par Tired City en collaboration avec le Centre des Activités Culturelles et Scientifiques du Temple de la Littérature Van Miêu - Quôc Tu Giam, a ravi les spectateurs passionnés par les 39 illustrations consacrées à la culture traditionnelle vietnamienne.

Les visiteurs ont pu s’émerveiller de la beauté de la culture folklorique vietnamienne à travers des 39 illustrations réalisées par des jeunes artistes, découvrant ainsi les caractéristiques uniques des estampes de Dong Ho, de l'art du chant Hát Bội (ou tuồng, théâtre classique) et du Vè nói ngược (Versets inversés).

Les illustrations des arts scéniques vietnamiens réalisées par de jeunes peintres sont abstraites et originales et gardent toujours la beauté de la culture vietnamienne

Le hát bội, ou tuồng, qui remonte au XIIe siècle, s'est développé pleinement au XVIIe siècle, où il devint une forme d’art noble. Cet art mêle danse, chant, récits et musique. Au XIXe siècle, sous la dynastie des Nguyên, il occupait une place de choix dans la vie culturelle de la Cour impériale. Le hát bội se caractérise par un nombre limité de personnages emblématiques, immédiatement reconnaissables grâce à leur maquillage et à leurs costumes chargés de symboles. Par exemple, un visage maquillé en rouge symbolise le courage, la loyauté et la fidélité, tandis que les traîtres et les personnages cruels portent un visage blanchi. Les sourcils horizontaux représentent l’honnêteté, ceux en accent circonflexe la cruauté et ceux tombants la lâcheté. La manière dont un personnage manipule sa barbe peut également dévoiler ses émotions : réflexion, inquiétude, colère, etc.

Les illustrations apportent une nouvelle dimension à cet art littéraire folklorique.

Les œuvres « Bội Tự » et « Bội Ký » témoignent des connaissances approfondies du peintre Vei Vei sur cet art folklorique. Le projet « Bội Tự » a donné naissance à une typographie inspirée des costumes et des objets typiques du hát bội, tandis que « Bội Ký » met en lumière les pièces classiques de tuồng et le vocabulaire propre à cet art vocal. Les vers inversés, caractéristiques de la littérature populaire vietnamienne, ont été transformés en comptines pour enfants par nos ancêtres. Leur structure antithétique rappelle les fables et la poésie satirique, et leur innocence, qui fait écho à la curiosité des enfants, est au cœur de nombreux thèmes : plantes, animaux, activités sociales et jeux d’enfants.

Les illustrations du peintre Pao, inspirées par le vers inversé « Bao giờ cho đến tháng Ba » (Quand arrive le mois de mars), apportent une nouvelle dimension à cet art littéraire folklorique. Les estampes de Dong Ho, originaires du village homonyme, situé dans la commune de Song Ho, district de Thuân Thanh, province de Bac Ninh (Nord), remontent au XVIIe siècle. En 1945, le village comptait 17 familles spécialisées dans la fabrication d’estampes, mais aujourd’hui, seules deux d’entre elles, celles des artisans Nguyên Huu Sam et Nguyen Dang Che, perpétuent cette tradition. Les estampes de Dong Ho, inspirées de la vie quotidienne vietnamienne, dépeignent les coutumes et les modes de vie des habitants du Nord.

L’exposition « Le folklore chez la génération Z » se tient maintenant au Temple de la Littérature Van Miêu - Quôc Tu Giam.

S’appuyant sur les peintures Dong Ho, l’ensemble d’illustrations « Đông Mèo » du peintre Meaptopia représente une fusion subtile entre l’art folklorique et des perspectives modernes, contribuant ainsi à diffuser les valeurs traditionnelles auprès du public. Les illustrations montrent la vitalité de la culture traditionnelle, qui se perpétue grâce aux créations des artistes de la génération Z. Elles témoignent de la continuité et du développement de la culture nationale, enrichissant chaque génération du patrimoine culturel vietnamien, comme l’a souligné Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre des Activités Culturelles et Scientifiques du Temple de la Littérature Van Miêu - Quôc Tu Giam./.

Texte : Ngân Ha – Photos : Khanh Long/V I Traduction : Diêu Vân