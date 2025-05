La grande fête du Vesak des Nations Unies 2025 a affirmé de profondes valeurs humanitaires.

16/05/2025

Un drapeau bouddhiste géant de 500 m² flotte dans le ciel bleu. (Photo : Lê Minh/Revue Vietnam Illustré)

Pour la première fois, Hô Chi Minh-Ville a été l'hôte de la 20e fête du Vesak des Nations Unies (Vesak 2025), une organisation couronnée de succès. Cet événement religieux d'envergure, accueilli pour la quatrième fois par le Vietnam, illustre l'impact et le rôle de plus en plus prestigieux de l'Église bouddhique vietnamienne sur la scène bouddhiste mondiale.

Délégués nationaux et internationaux participant au 20e Vesak des Nations Unies - Vesak 2025.

La cérémonie inaugurale du 20e Vesak de l'ONU 2025 se déroule dans une atmosphère solennelle à l'Académie bouddhiste de Hô Chi Minh-Ville.

Thème du grand Vesak 2025 : « Solidarité et tolérance pour la dignité humaine : la sagesse bouddhique au service de la paix mondiale et du développement durable ».

L’anniversaire de Bouddha constitue un événement culturel majeur pour la communauté bouddhiste mondiale. Les disciples de Bouddha du monde entier célèbrent avec ferveur la grande fête du Vesak, reconnue par les Nations Unies pour son message de sagesse et d’amour universel. Cette année, l'événement revêt une signification particulière pour le bouddhisme et le peuple vietnamien, car Hô Chi Minh-Ville l’a accueilli pour la première fois, coïncidant avec la commémoration du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2025)

Cérémonie de lâcher de lanternes fleuries en hommage aux Héros et Martyrs pour la Patrie, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays.



Lâcher de lanternes fleuries au parc Lang Le. (Photo : Lê Minh/Revue Vietnam Illustré)



Quelque 1 300 délégués internationaux venus de 85 pays et territoires ont participé à cette édition. En parallèle, environ 600 volontaires et des milliers de fidèles bouddhistes ont contribué à la logistique de l’événement, jouant un rôle essentiel dans sa réussite. Le Vesak 2025 a proposé un riche programme, comprenant sept activités culturelles et artistiques majeures.

Parmi elles : un spectacle organisé au parc culturel Tao Dan Lang Le (district de Binh Chanh), une exposition intitulée « Culture bouddhiste vietnamienne : langue, costumes du Dharma, architecture, patrimoine » présentant 87 trésors nationaux liés au bouddhisme, la cérémonie de levée d’un drapeau bouddhiste géant de 500 m², l’envol d’une montgolfière de la paix haute de 10 mètres, signée par des délégués internationaux en guise de souvenir, une cérémonie de prière avec 35 000 lanternes fleuries allumées pour la paix, une foire culturelle, ainsi qu’une cérémonie du thé.

Plus de 1 000 interventions ont été présentées lors des sessions de discussion, centrées autour du thème : « Unité et tolérance pour la dignité humaine : la sagesse bouddhique pour la paix mondiale et le développement durable ». Ces échanges ont véhiculé un message fort en faveur de la solidarité et de la compassion, valeurs essentielles du bouddhisme.

Contemplation des reliques de Bouddha au sommet du mont Bà Den.

Cérémonie de prières pour la paix dans le monde au sommet du mont Bà Den.

Le succès du Vesak 2025, sous le thème précité, a de nouveau souligné le rôle important du bouddhisme face aux grands enjeux mondiaux. Cette célébration a été une véritable source d’inspiration, éveillant la foi et générant une énergie positive chez chacun. Elle a mis en avant les valeurs fondamentales du bouddhisme — compassion, pleine conscience et éthique — comme des réponses concrètes et durables aux défis contemporains. L’événement a également lancé un appel pressant en faveur d'une coopération internationale renforcée, afin de bâtir un monde de paix, de justice et de développement durable, pour le bien commun de toute l’humanité.

Plus de 2000 délégués prennent une photo souvenir.

Lors de la cérémonie de clôture, le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoa Binh, a salué le succès de l’organisation du Vesak 2025 au Vietnam, mettant en lumière le rôle de plus en plus influent de l’Église bouddhique vietnamienne sur la scène mondiale./.