Le Salon international de la défense du Vietnam 2024 impressionne les visiteurs

26/12/2024

Afin de renforcer et d'élargir la coopération internationale et la diplomatie de défense, tout en partageant la politique de défense et les lignes directrices sur la construction militaire et le développement de l'industrie de défense entre le Vietnam et d'autres pays, le ministère vietnamien de la Défense a organisé, du 19 au 22 décembre 2024, le Salon international de la défense du Vietnam 2024, à l'aéroport de Gia Lam (rue Nguyen Son, quartier Phuc Dong, district de Long Bien, Hanoï).

Le Salon international de la défense du Vietnam 2024 a fait partie des activités marquant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 35e de la Journée de la défense nationale (22 décembre).

Des dirigeants vietnamiens et d’autres pays ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Des spectacles artistiques aux couleurs culturelles vietnamiennes lors de l’ouverture.

Le Salon international de défense du Vietnam 2024 a renforcé et diversifié les partenariats internationaux du pays dans le domaine de la défense, témoignant ainsi de l'ouverture du Vietnam à la coopération multilatérale.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé l’amour du Vietnam pour la paix, sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, ainsi que sa volonté d’être un bon ami et un partenaire fiable de tous les pays, un membre actif et responsable de la communauté internationale. Le Vietnam promeut de manière proactive l'expansion de ses relations extérieures et de la coopération en matière de défense afin de renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle, de démontrer la sincérité et d'instaurer la confiance, et de relever conjointement les défis en matière de sécurité et de sûreté, de prévenir conflits et guerres conformément aux principes fondamentaux du droit international, contribuant à la paix, à la prospérité et à la coopération au développement dans la région comme dans le monde.

Le Salon international de la Défense du Vietnam témoigne de l'engagement du pays dans la coopération internationale en matière de défense. Il se positionne comme une plateforme privilégiée pour renforcer la confiance, le respect mutuel et la volonté commune de bâtir un monde plus pacifique, stable et prospère.

Le Premier ministre a déclaré que la participation de 66 délégations internationales et de plus de 240 entreprises de l'industrie de la défense de 49 pays témoignait du prestige de cet événement. Il s’agit d’une occasion pour renforcer les relations, également une opportunité pour le Vietnam d'accueillir des amis internationaux, de présenter sa culture et son peuple.

Les dirigeants du ministère vietnamien de la Défense rencontrent leurs homologues d’autres pays.

Les entreprises vietnamiennes et internationales ont exposé une gamme impressionnante de technologies de défense, allant des véhicules de combat terrestres et aériens aux équipements de cyberdéfense en passant par les solutions logistiques les plus avancées.

Espace d'exposition du groupe Viettel.

Un espace culturel vietnamien et une zone d'exposition ont présenté les traditions et réalisations de 80 ans de construction, de combat et de développement de l'Armée populaire vietnamienne, de 35 ans de Journée de la défense nationale. Grâce à des technologies de pointe comme la réalité virtuelle et la cartographie 3D, les batailles emblématiques de Dien Bien Phu et de Hô Chi Minh ont été mises en valeur.

Des séminaires ont également été organisés sur les thèmes : « Armes et équipements de haute technologie ; Équipements sans pilote-applications dans les activités militaires actuelles et futures », « Coopération industrielle de défense entre le Vietnam et d'autres pays »./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu