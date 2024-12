Première transplantation cardiaque réussie à l’Hôpital universitaire de médecine de HCM-Ville

Dans la nuit du 24 au 25 août 2024, l'Hôpital universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès sa première transplantation cardiaque. L'opération qui a duré 10 heures et a impliqué près de 100 membres du personnel médical a permis de sauver L.A.H., un patient de 37 ans originaire de Gia Lai, souffrant d'une cardiomyopathie. Cette réussite ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies cardiaques au Vietnam.

Le professeur Nguyen Hoang Dinh, directeur adjoint de l'hôpital, a expliqué que le patient L.A.H. souffrait d'une cardiomyopathie dilatée avancée, mettant sa vie en danger. Face à ce sombre pronostic, sa famille a pris la difficile décision de l'inscrire sur la liste d'attente pour une transplantation cardiaque. Grâce à la coordination du Centre national, un cœur compatible a été trouvé à l'Hôpital général Saint-Paul de Hanoï, permettant ainsi de sauver la vie de M. L.A.H. lors de cette intervention historique.

Un véritable relais de vie s'est mis en place dans la nuit du 24 août. Le cœur d'un généreux donneur, prélevé à l'Hôpital Saint-Paul de Hanoï, a entamé un long voyage vers Hô Chi Minh-Ville. Escorté par une équipe médicale spécialisée, cet organe précieux a été transporté avec le plus grand soin, franchissant des centaines de kilomètres pour offrir une nouvelle chance à M. L.A.H. Cette opération a mobilisé de nombreux professionnels de santé, démontrant ainsi la solidarité et l'engagement de la communauté médicale vietnamienne. Cinq heures d'une tension palpable ont rythmé la nuit du 24 au 25 août. De l'incision initiale à la reconnexion des vaisseaux sanguins, chaque geste des chirurgiens était millimétré. Cette course contre la montre a été couronnée de succès grâce à la maîtrise technique et au dévouement de toute l'équipe médicale.

Jusqu'à présent, l'Hôpital universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville a réalisé une transplantation cardiaque, 53 transplantations hépatiques et 48 transplantations rénales.



Placé en soins intensifs, L.A.H. a bénéficié d'une surveillance médicale rigoureuse. Sous la vigilance constante des équipes soignantes, il a pu se rétablir progressivement. Un membre de sa famille a exprimé sa profonde gratitude envers l'hôpital : "C'est une situation très particulière. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tout le personnel médical pour leur professionnalisme et leur dévouement. Ils ont sauvé la vie de mon frère", a partagé avec enthousiasme un membre de sa famille.