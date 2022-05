La chute d’eau de Ban Gioc, l’une des plus belles du monde

Dans la province de Cao Bang (Nord), le touriste ne doit pas rater l’occasion de visiter la chute d’eau de Ban Gioc, considérée comme la plus belle du Vietnam et même du monde.

La cascade de Ban Gioc est à environ 400 km de la capitale Hanoï et 90 km de la ville de Cao Bang, dans la commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord). Ses eaux se déversent dans la rivière Quay Son. Le côté Nord de la chute d’eau relève de la souveraineté de Chine et la partie gauche, du Vietnam. Elle sert ainsi de frontière naturelle entre la Chine et le Vietnam.

Elle figure parmi les sept chutes d’eau les plus belles du monde et accueille chaque année, un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers venant admirer sa beauté splendide, la photographier ou la filmer.

Avec une largeur totale de 208 m et une hauteur maximale de 70 m, la cascade de Ban Gioc est en 4ème position dans la liste des cascades situées sur des frontières, après Iguazu entre le Brésil et l’Argentine, Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe et Niagara entre le Canada et les États-Unis. Ban Gioc est également la plus grande cascade naturelle en Asie du Sud – Est.

La cascade de Ban Gioc est à environ 20 km du district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord). Photo : Công Dat



La cascade de Ban Gioc est un site touristique emblématique de la province de Cao Bang. Photo : Công Dat

Située dans le parc géologique mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang, la cascade de Ban Gioc offre de merveilleuses expériences aux touristes vietnamiens et étrangers. Photo : Trinh Bô

Plusieurs magazines célèbres mondiaux ont élu la chute d’eau de Ban Gioc parmi l’une des dix plus grandes du monde. Photo : Công Dat

La pagode Phât Tich Truc Lâm Ban Giôc, située dans la commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord) est la première pagode construite dans la partie Nord du pays. Photo : Công Dat

Dans la chaleur étouffante de l’été, la cascade est une destination idéale pour se rafraîchir. Photo : Công Dat

Elle attire d’innombrables photographes venant réaliser de supers photos sous différents angles. Elle fait partie des quatre chutes d’eau transfrontalières les plus grandes du monde. Située dans le parc géologique mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang, elle promet de merveilleuses expériences aux touristes vietnamiens et étrangers.

De 70 m d'altitude, les grands volumes d'eau tombent à travers les différents étages de la montagne calcaire. Au milieu de la cascade, une montagne couverte d'arbres divise la rivière Quay son en 3 flux d'eau comme de la soie blanche. Lors des jours ensoleillés, la vapeur d’eau crée souvent des arcs-en-ciels majestueux. Au pied de la cascade, la rivière est transparente comme un miroir au milieu des rizières, des forêts vertes. Au pied de la cascade, se trouve une petite rivière aux eaux limpides. Vous pourrez vous asseoir sur des radeaux flottants sur la rivière et observer les locaux pêchant, dans une atmosphère paisible. Une expérience inoubliable. Juste à côté de la cascade, la grotte de Nguom ngao, d’environ 3 km de long, est considérée comme l'une des plus belles au Vietnam./.