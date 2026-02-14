Hô Chi Minh-Ville : ouverture du marché floral du printemps "Sur le quai, sur les bateaux" 2026

La cérémonie d’ouverture du marché floral du printemps « Sur le quai, sur les bateaux » 2026 s’est tenue le 12 février dans la rue Nguyên Van Cua, quartier de Phu Dinh, à Hô Chi Minh-Ville.

Prenant la parole lors de l’événement, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Tran Thi Dieu Thuy, a indiqué que l’édition 2026 réunit plus de 500 stands de vente de fleurs et de plantes ornementales, offrant une grande diversité de variétés afin de répondre aux besoins de visite et d’achats des habitants et des touristes à l’approche du Nouvel An lunaire.

L’espace du marché a été conçu selon une approche alliant tradition et modernité, recréant l’atmosphère caractéristique des quais et des embarcations du Sud. Comme les années précédentes, plusieurs localités, dont Vinh Long, Dông Thap et Tây Ninh, participent à l’événement. Un espace dédié à la céramique traditionnelle de Vinh Long, intégré à un ensemble scénographique thématique, constitue l’un des principaux points d’attraction et contribue à la promotion des métiers artisanaux des régions fluviales.

Des produits de la province de Vinh Long présentés au marché floral du printemps "Sur le quai, sur les bateaux" 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon la responsable municipale, l’édition de cette année se distingue par l’extension de la rue gastronomique sur la rue Mac Vân, l’élargissement de l’espace du marché vers la rue Binh Dông et l’organisation de projections mapping dans la zone des maisons anciennes. Pour la première fois, le marché est doté d’un portail d’information électronique et de sept bornes interactives permettant aux visiteurs de consulter les emplacements des stands, les produits proposés et le programme des activités.

Les autorités locales ont été appelées à renforcer la coordination afin d’assurer la sécurité, l’ordre public, la fluidité du trafic et l’hygiène environnementale tout au long de l’événement.

Les prix des abricotiers en fleurs (mai) demeurent globalement stables par rapport à l’an dernier : les petits pots sont proposés entre 200 000 et 600 000 dôngs, tandis que les spécimens de taille moyenne ou grande se situent entre 2 et 10 millions de dôngs. Le segment intermédiaire, inférieur à un million de dôngs, suscite un intérêt particulier de la clientèle.

Outre les fleurs et plantes ornementales, le marché accueille plus de 120 unités provenant de Lâm Dông, Khanh Hoa, Tây Ninh, Dông Nai, Dông Thap, Vinh Long, Huê et Hô Chi Minh-Ville, présentant des produits agricoles, des spécialités régionales, des articles certifiés OCOP et des mets traditionnels. Figurent notamment des piments fruités et des kakis séchés de Lâm Dông, des galettes de riz et des produits à base de riz violet de Tây Ninh, des produits issus de nids d’hirondelle et d’algues marines de Khanh Hoa, ainsi que divers produits dérivés du lotus de Dông Thap et du miel de Vinh Long.

De nouveaux produits, tels que certaines variétés originales de bananes, des champignons médicinaux et des plants fruitiers spécialisés, viennent également enrichir l’offre.

Des visiteurs au marché floral du printemps. Photo: VNA

Le marché floral du printemps « Sur le quai, sur les bateaux » 2026 se tient jusqu’au 15 février (28ᵉ jour du dernier mois lunaire)./.