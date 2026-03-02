Quy Nhon se hisse au 4e rang des destinations mondiales les plus tendances selon Tripadvisor

La ville côtière de Quy Nhon, située dans la province de Gia Lai, s’est classée à la quatrième place du prestigieux classement des 25 destinations les plus tendances au monde (Trending-World) pour l'année 2026. Cette distinction est attribuée dans le cadre des Travelers’ Choice Awards Best of the Best par la célèbre plateforme de voyage Tripadvisor.



Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, ce prix récompense les destinations ayant enregistré une croissance rapide et recueilli un volume important d’avis et d’évaluations exceptionnels de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois.



Le titre "Best of the Best" des Travelers’ Choice Awards récompense l’excellence, distinguant une sélection très restreinte de destinations qui recueillent un nombre important d’avis et de notes, et qui témoignent des grandes tendances du voyage et de la culture, influençant ainsi les destinations de demain. Parmi les huit millions de destinations référencées, moins de 1% atteignent ce niveau d’excellence.

La plage de Ky Co est réputée pour ses eaux cristallines au pied de falaises majestueuses. Photo : VNA

Située à seulement une heure de vol de Hô Chi Minh-Ville, Quy Nhon offre certaines des plus belles plages du Vietnam, où règne une tranquillité absolue. L'attrait de cette destination repose sur une harmonie parfaite entre mer et montagne, illustrée par des sites naturels d'exception. La plage de Ky Co, réputée pour ses eaux cristallines au pied de falaises majestueuses, et Eo Gio, où d’impressionnantes formations rocheuses épousent le littoral, figurent parmi les sites naturels emblématiques de Quy Nhon. Le site de Ghenh Rang–Tien Sa constitue également une autre œuvre remarquable façonnée par la nature.



Parallèlement à ses atouts naturels, Quy Nhon a su développer une infrastructure hôtelière de luxe parfaitement intégrée à l'environnement. Les nouveaux complexes résidentiels et centres de villégiature privilégient l'intimité avec des vues imprenables sur la mer, des piscines à débordement se confondant avec l'horizon et des services de spa haut de gamme, tout en mettant à l'honneur la gastronomie locale. Cette alliance entre confort moderne et préservation de l'authenticité permet à la région de répondre aux exigences croissantes d'une clientèle internationale en quête de séjours de haute qualité.

Véritable "paradis balnéaire", Quy Nhon propose une large palette d’activités de plein air, allant de la plongée sous-marine à la découverte des récifs coralliens aux excursions en canoë, sans oublier le trekking le long des sentiers côtiers. Ces expériences s’inscrivent pleinement dans la tendance du "slow travel", invitant les visiteurs à ralentir le rythme et à se ressourcer au contact direct de la nature.



Pour l’Autorité nationale du tourisme, cette récompense internationale confirme l’attrait de ce "paradis balnéaire" pour les amis étrangers. Alors que les voyageurs recherchent désormais des expériences riches en émotions, retournées à la nature, et respectueuses de la vie privée, Quy Nhon apparaît comme une invitation irrésistible à l'évasion. Il s’agit d’une opportunité pour la ville du Centre de réaffirmer son identité propre et de consolider sa position de destination phare sur la carte mondiale. -VNA/VI