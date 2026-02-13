Hue : reconstitution d’une audience royale des Nguyen

Le Centre de conservation des monuments de Hue a organisé le 11 février une reconstitution de la cérémonie du Thiet Trieu (audience royale) de la dynastie Nguyen à la Citadelle impériale de Hue, à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).



Reconstitution de la grande audience royale du Nouvel An lunaire de la dynastie Nguyen au palais Thai Hoa, dans la citadelle impériale de Hué. Photo : VNA

Le Centre de conservation des monuments de Hue a organisé le 11 février une reconstitution de la cérémonie du Thiet Trieu (audience royale) de la dynastie Nguyen à la Citadelle impériale de Hue, à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).



L'audience royale, l'un des rituels de cour les plus importants sous la dynastie Nguyen, se tenait traditionnellement le premier jour du Têt. Les conditions météorologiques favorables de cette année ont contribué à attirer une foule nombreuse de visiteurs vietnamiens et étrangers.



Conformément au protocole traditionnel, la cour des Nguyen organisait la Grande Audience Royale au palais Thai Hoa et l'Audience Royale Ordinaire au palais Can Chanh. Pour la Grande Audience Royale, le Roi quittait le Palais Can Chanh, franchissait la Porte Dai Cung et montait au Palais Thai Hoa pour présider personnellement la cérémonie. Les mandarins civils et militaires se tenaient alignés selon leur rang, les mandarins et hauts fonctionnaires occupant le premier rang.

Après la grande audience, le roi quitte le palais Thai Hoa pour présider l'audience ordinaire au palais Can Chanh, dans la citadelle impériale de Hué. Photo : VNA

Au cours de la cérémonie, les mandarins présentaient des vœux de Nouvel An au monarque. Des édits royaux accordant des faveurs impériales étaient ensuite proclamés dans une atmosphère solennelle, accompagnés de musique de cour, interprétée par de grands ensembles et des ensembles de chambre. Le Roi retournait ensuite au Palais Can Chanh pour poursuivre les célébrations du Nouvel An.



Au Palais Can Chanh, les princes impériaux et les membres du clan royal accomplissaient des rituels d'hommage devant le Roi, suivis d'un banquet et de festivités printanières.



Nguyen Nhu Phuong, une touriste de 55 ans originaire de la province de Quang Tri, confiait n'avoir vu auparavant que des représentations d'audiences royales et de rois Nguyen dans des films et des photographies. L'expérience directe de la cérémonie, avec ses rituels solennels, ses costumes soigneusement restaurés et sa musique de cour authentique, l'a profondément marquée. Elle a souligné que le programme offrait un aperçu plus approfondi des rites de cour de la dynastie Nguyen associés au Têt.



François, un visiteur français, s'est dit particulièrement impressionné par la présentation d'ensemble, des instruments de musique aux costumes, en passant par la disposition précise des participants. Il a ajouté que les reconstitutions de l'audience royale du Nouvel An lunaire de la dynastie Nguyen et d'autres rituels royaux ont rendu le patrimoine de Hué plus vivant et captivant pour les visiteurs.

Reconstitution de la grande audience royale du Nouvel An lunaire de la dynastie Nguyen au palais Thai Hoa, dans la citadelle impériale de Hué. Photo : VNA

La cérémonie de l'audience royale du Nouvel An lunaire de la dynastie Nguyen a été recréée pour la première fois sous forme théâtrale en 2021. Avant sa mise en scène, les rituels ont fait l'objet de recherches méticuleuses à partir de documents historiques, et les costumes des fonctionnaires civils et militaires ont été fidèlement restaurés selon les standards de la cour impériale.



Grâce à la reconstitution de ce rituel solennel, le public et les visiteurs acquièrent une meilleure compréhension des protocoles de la cour de la dynastie Nguyen tout en découvrant l'atmosphère du Têt traditionnel dans l'espace patrimonial de l'ancienne capitale impériale de Hue./.