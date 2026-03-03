Le géoparc de Lang Son reçoit le titre de Géoparc mondial UNESCO

Le géoparc de Lang Son a officiellement rejoint le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, devenant ainsi le quatrième géoparc mondial UNESCO du Vietnam après le plateau karstique de Dông Van, Non Nuoc Cao Bang et Dak Nong.



Cette reconnaissance a été célébrée samedi 28 juin lors d’une cérémonie organisée par le Comité populaire de la province du Nord.



En remettant le certificat de géoparc mondial de l’UNESCO, Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a salué les géoparcs comme des modèles exemplaires de vie durable en harmonie avec la nature.



Il a souligné que ces paysages, façonnés au fil de millions d’années, recèlent des indices essentiels pour comprendre l’évolution de la Terre et élaborer des réponses aux défis mondiaux tels que le changement climatique.

Jonathan Wallace Baker, représentant de l'UNESCO au Vietnam (3e à partir de la gauche), remet le certificat de géoparc mondial de l'UNESCO pour Lang Son aux dirigeants provinciaux. (Photo : VNA)

La nature est un patrimoine commun et le fondement d’une paix durable, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de la protéger ensemble.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, a souligné que cette désignation témoignait avec force des efforts déployés par le Vietnam pour préserver et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel, notamment les pratiques liées à la croyance viet en les déesses-mères des Trois mondes et les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thai.



Il a exhorté les autorités locales à intégrer les principes de durabilité dans la gestion des géoparcs, en garantissant la protection des valeurs géologiques, culturelles et écologiques tout en créant des moyens de subsistance pour les communautés locales.

Dans le cadre d’un plan d’action visant à créer des géoparcs mondiaux UNESCO pour 2025-2030, Lang Son renforcera ses infrastructures, améliorera l’accès aux sites patrimoniaux et numérisera ses atouts géologiques et culturels afin de constituer une base de données complète sur la conservation et le tourisme. La province vise également à créer des produits touristiques distinctifs alliant géologie, culture, histoire et gastronomie, tout en promouvant un tourisme responsable et l’engagement communautaire.

La vallée de Na Duong, dans le district de Lôc Binh, s’est formée il y a environ 40 millions d’années. Photo : VNA

Le géoparc de Lang Son a été reconnu comme géoparc mondial en septembre 2024 et officiellement reconnu comme géoparc mondial par l’UNESCO en avril 2025.



Le géoparc mondial de Lang Son s’étend sur plus de 4.842 kilomètres carrés, soit environ 58% de la province, et abrite environ 627.500 habitants. Il présente un riche mélange de merveilles géologiques et de patrimoine culturel, notamment de magnifiques grottes et gouffres comme la grotte Nguom Mooc, les gouffres Thâm Lum et Ung Roac. Sa biodiversité est également protégée au sein de la réserve naturelle de Huu Lien.



Le géoparc propose 38 attractions réparties sur quatre itinéraires thématiques, offrant aux visiteurs des expériences immersives et aventureuses dans l’un des paysages les plus fascinants du Nord du Vietnam. – VNA/VI