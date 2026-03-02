La Fête des fleurs de bauhinie 2026 s’épanouit plus tôt à Diên Biên

La Fête des fleurs de bauhinie (Bauhinia variegata) s’ouvrira officiellement le 8 mars, avec 12 jours d’avance sur la date prévue, permettant à la fête de coïncider avec le pic de floraison, renforçant ainsi son impact promotionnel et favorisant le développement du tourisme.

Célébrée chaque année par les ethnies minoritaires du Nord-Ouest à chaque retour du printemps, la floraison des bauhinies se fait plus précoce à cause des conditions météorologiques et du calendrier de floraison, a indiqué un représentant du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Diên Biên.



La fête s’ouvrira au stade de la province de Diên Biên par un spectacle artistique élaboré, intégrant des technologies de présentation modernes. Les principales activités se dérouleront dans le quartier de Diên Biên Phu, notamment autour de la rue piétonne Muong Thanh et du pont Muong Thanh.



Une cérémonie commémorative d’offrande d’encens aura lieu au temple des Martyrs, sur le champ de bataille de Diên Biên Phu, à 16h le 8 mars, en écho à la tradition vietnamienne «Quand on boit de l'eau, on se souvient de la source ».



Le soir du 9 mars, un carnaval de rue haut en couleurs, mêlant défilés et spectacles artistiques, animera les artères principales du quartier de Diên Biên Phu, avec pour point d’orgue un spectaculaire feu d’artifice tiré en altitude.



En parallèle, des activités culturelles variées seront proposées, notamment des festivals de chants, de danses et de musique folkloriques, ainsi que des présentations de costumes traditionnels de différents groupes ethniques.



Le public pourra également assister au spectacle vivant «Légende de U Va », offrant un aperçu fascinant de la culture et de l’histoire de la communauté ethnique Thaï de Diên Biên et de la région du Nord-Ouest.



Ce spectacle sera présenté au hameau d’U Va, dans la commune de Thanh Yên, en même temps que la fête «Retour au pays des fleurs de bauhinie – La maison blanche sur pilotis Thaï de Muong Lay », qui se tiendra du 11 au 13 mars.

La Fête des fleurs de bauhinie 2026 proposera un programme riche et varié d'activités culturelles, dont la danse traditionnelle du bambou (mua sap). Photo : nvhphunu.vn

Tout au long du festival, les visiteurs pourront participer à une grande variété de sports et de jeux folkloriques, tels que la course cycliste sur route ouverte Diên Biên Phu et le cross-country, ainsi qu’à des concours de transport d’artillerie, de chargement de vélos et de transport de munitions, de mouture de maïs, de préparation de bánh dày (gâteau rond et plat fait de farine de riz gluant) et de tir à la corde. Des démonstrations de danse sportive et de chorégraphies récréatives contribueront à l’ambiance festive.



L’espace d’exposition et d’expérimentation culturelles sera organisé en trois zones : un espace de démonstration et d’ateliers artisanaux ; un espace culinaire intitulé « Saveurs de Diên Biên » ; et le village du marché OCOP, présentant les spécialités locales, promouvant le tourisme et présentant des projets d’investissement.



Les visiteurs pourront également participer à des activités immersives telles que des visites de jardins fleuris, des ateliers de cuisine avec le Hoàng Câm (un fourneau de campagne inventé pendant la guerre de résistance contre les Français pour disperser la fumée et permettre aux soldats de cuisiner en plein jour sans être repérés), et partager un repas de soldat sur les sites historiques du champ de bataille de Diên Biên Phu.



Parmi les autres points forts, citons la découverte de la culture et de la cuisine thaïlandaises traditionnelles dans le hameau de Phiêng Lơi et la participation au concours vidéo « Impressions de Diên Biên», qui se déroulera de février à avril 2026.



Avec sa programmation riche et continue jusqu’au 12 mars, la Fête des fleurs de bauhinie promet de créer un espace culturel vibrant, reflet vivant de la vie et des traditions des communautés ethniques de Diên Biên.



Elle constituera également une vitrine dynamique de la richesse identitaire de la province, contribuant à promouvoir Diên Biên comme une destination culturelle unique et dynamique.



La fleur de bauhinie revêt une profonde signification dans la culture, la vie quotidienne et les traditions spirituelles du peuple Thái du Nord-Ouest du pays. Elle symbolise la piété filiale, l’amour fidèle et la pureté beauté des jeunes femmes.



Au-delà de son rôle d’emblème culturel, cette fleur inspire depuis longtemps les chants folkloriques, la poésie et la gracieuse danse xòe, tout en étant un ingrédient distinctif de la cuisine traditionnelle. — VNA