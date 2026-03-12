Tourisme : Phu Quôc sacrée deuxième plus belle île d’Asie en 2026

L’île de Phu Quoc, située dans la province d’An Giang, s’est hissée à la deuxième place des dix plus belles îles d’Asie en 2026 selon le magazine de voyage international DestinAsian, dans le cadre de ses Readers’ Choice Awards, un classement établi à partir des votes de ses lecteurs.

La plage Khem à Phu Quôc. Photo: VNA

Unique représentante du Vietnam dans cette catégorie, Phu Quôc confirme ainsi son attractivité croissante auprès des voyageurs internationaux. L’île poursuit une progression remarquable dans ce classement ces dernières années, passant de la sixième place en 2024 à la cinquième en 2025, avant d’atteindre la deuxième position en 2026.

Cette ascension continue envoie un signal clair : Phu Quôc n’est pas un simple phénomène passager, mais une destination capable de rivaliser progressivement avec les plus grands paradis touristiques de la région. Les experts de DestinAsian eux-mêmes saluent la transformation spectaculaire de l’île. Évoquant cette évolution, le magazine affirme : « Phu Quoc incarne une nouvelle ère du tourisme tropical. »

Selon les spécialistes de DestinAsian, l’attrait de l’île repose non seulement sur ses paysages naturels préservés – plages de sable fin, eaux turquoise et écosystèmes tropicaux –, mais aussi sur le développement rapide et diversifié de son offre touristique. Ces dernières années, Phu Quôc a connu une transformation notable grâce à la mise en place d’infrastructures modernes et d’expériences innovantes. Au sud de l’île, le complexe touristique Sunset Town est souvent cité comme l’un des symboles de cette évolution. Ce site associe architecture d’inspiration méditerranéenne, activités culturelles et programmes de divertissement variés. Des spectacles multimédias accompagnés de feux d’artifice y sont régulièrement organisés, contribuant à faire de cette zone l’un des principaux pôles d’animation de la destination.

Parmi les infrastructures emblématiques de l’île figure également le Kiss Bridge (le Pont des Baisers), ouvrage architectural original devenu l’un des nouveaux symboles touristiques de la destination. Autre attraction majeure, le téléphérique reliant l’île principale à Hon Thom Island offre une expérience panoramique exceptionnelle au-dessus de la mer. Cette installation est souvent citée parmi les activités les plus appréciées des visiteurs et figure récemment dans la liste des expériences de téléphérique les plus spectaculaires d’Asie établie par Travel + Leisure.

Des touristes à Phu Quôc. Photo: VNA

L’essor de Phu Quôc s’appuie également sur le développement d’une offre d’hébergement haut de gamme. Dans le cadre des Readers’ Choice Awards 2026 de DestinAsian, plusieurs complexes hôteliers de l’île figurent parmi les meilleurs resorts du Vietnam, notamment JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort et Regent Phu Quoc.

Au-delà des distinctions internationales, les performances touristiques de l’île témoignent également de cette dynamique. En 2025, Phu Quôc a accueilli environ 8,3 millions de visiteurs, soit une hausse notable par rapport à l’année précédente. Parmi eux, près de 1,9 million étaient des touristes internationaux, illustrant l’attrait croissant de la destination sur les marchés étrangers.

Le Vietnam accélère la mise en œuvre de projets sur l'île de Phu Quoc en vue de l'APEC 2027. Photo : VNA

La désignation de Phu Quôc comme site d’accueil de la réunion de l’APEC 2027 devrait encore renforcer sa visibilité internationale. Avec ses paysages naturels, ses infrastructures touristiques modernes et une offre d’expériences de plus en plus diversifiée, l’île se positionne progressivement comme l’une des nouvelles références du tourisme tropical en Asie. -VNA:VI