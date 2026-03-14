Le Vietnam parmi les cinq destinations les plus recherchées par les voyageurs français

L’Asie s’impose comme l’une des régions suscitant le plus d’intérêt chez les voyageurs français en 2026, le Vietnam figurant parmi les destinations les plus recherchées, selon une récente enquête.

Des touristes admirent un jardin de cerisiers à Sa Pa. Photo: VNA

Ces résultats ont été publiés le 11 mars par le comité d’organisation du Salon mondial du tourisme 2026, en marge de l’événement qui se tiendra à Paris du 12 au 15 mars.

L’enquête, menée en novembre 2025 auprès de près de 900 personnes, révèle que 98 % des habitants d’Île-de-France prévoient de voyager en 2026, témoignant d’un regain marqué pour les déplacements, notamment à l’international.

Parmi les personnes interrogées, 73 % ont déclaré envisager de voyager à l’étranger, tandis que près de la moitié ont indiqué effectuer au moins deux voyages à l’étranger par an. En matière de destinations, l’Europe demeure la région la plus prisée, avec 38 % des réponses. Toutefois, l’Asie se hisse à la deuxième place avec 28 %, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis le lancement de cette enquête en 2019.

Les teintes dorées des feuilles du Barringtonia acutangula au bord du lac Hoan Kiem. Photo : VNA

Le Japon, le Vietnam et la Thaïlande figurent parmi les destinations les plus recherchées, aux côtés de pays européens incontournables comme l’Italie et l’Espagne.

Selon les organisateurs du Salon mondial du tourisme, ces résultats illustrent une tendance de plus en plus marquée chez les voyageurs français : la recherche de nouvelles destinations offrant des expériences culturelles et naturelles enrichissantes. Près de 28 % des personnes interrogées se disent particulièrement attirées par des destinations encore peu connues ou émergentes sur la carte touristique mondiale



L’enquête met également en lumière la popularité croissante du tourisme expérientiel. Les voyageurs français manifestent un vif intérêt pour la découverte des cultures locales, la dégustation de spécialités traditionnelles et les activités de plein air. Beaucoup privilégient par ailleurs des périodes hors saison, comme mai, juin ou septembre, afin d’éviter l’affluence touristique et de profiter d’expériences plus authentiques.

Des touristes étrangers dégustent le thé au lotus du Vietnam. Photo: VNA

En ce qui concerne l’organisation des voyages, la majorité des personnes interrogées privilégie toujours l’organisation individuelle de leurs séjours, même si la demande pour les voyages à forfait progresse. Environ 60 % des participants commencent à planifier leurs voyages au moins trois mois à l’avance.

Le tourisme vietnamien affirme son attractivité auprès du public français grâce à un mélange harmonieux de paysages naturels, d'identité culturelle et de dynamisme. Ce constat est l'un des points forts présentés au Salon mondial du Tourisme qui se tient du 13 au 16 mars à Paris.

Cet événement majeur rassemble des centaines de voyagistes, d'agences de promotion et de représentants de destinations internationales. Il attire un grand nombre de visiteurs et de professionnels venus s'informer et élaborer leurs futurs programmes de voyage.

Lors de cette édition, le Vietnam figure parmi les destinations les plus prisées. Than Thi Thanh, directrice de l'agence QAsia Travel, note une forte croissance des arrivées internationales, le marché français conservant un rôle prépondérant. Selon elle, la demande après la pandémie s'est orientée vers des valeurs authentiques : la découverte des zones montagneuses, la rencontre avec les communautés ethniques et la gastronomie locale.

Abondant dans ce sens, Than Duc Manh, directeur exécutif de Vietnam Original Travel, souligne que ce salon est une opportunité cruciale pour promouvoir l'image du pays en Europe. Son agence privilégie des itinéraires différenciés, incluant des séjours chez l'habitant et des complexes écoresponsables dans des régions reculées pour favoriser le tourisme communautaire.

Malgré des obstacles temporaires tels que le coût élevé des billets d'avion ou l'annulation de certains vols de transit en raison des tensions au Moyen-Orient, les professionnels restent optimistes. Frederic Poirier, responsable pour l'Asie du Sud-Est chez Nomade Aventure, indique que le Vietnam reste une destination phare pour le voyage d'aventure. Fort de 30 ans d'expérience sur ce marché, il souligne que la diversité des activités -du trekking à la découverte du patrimoine urbain, notamment à Hô Chi Minh-Ville constitue un avantage majeur.

Selon une enquête publiée le 11 mars par le comité d’organisation du Salon mondial du Tourisme, le Vietnam se classe désormais dans le groupe des destinations les plus recherchées par les Français, aux côtés du Japon et de la Thaïlande. Cette tendance confirme l'évolution du marché français vers des séjours lointains riches en expériences culturelles et naturelles. -VNA/VI